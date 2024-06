Chủ đầu tư chung cư Nguyễn Quyền bị khởi tố vì bán căn hộ xây sai phép

Ngày 12.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Trần Thị Ngọc Danh (Giám đốc Công ty TNHH Nguyễn Quyền) và ông Ngô Văn Xuân (đại diện của công ty này) để điều tra về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Công ty TNHH Nguyễn Quyền là chủ đầu tư xây dựng chung cư Nguyễn Quyền (Q.Bình Tân, TP.HCM) để xảy ra nhiều vi phạm PCCC, xây dựng tồn tại nhiều năm qua.

Chung cư Nguyễn Quyền (Q.Bình Tân, TP.HCM) TRẦN KHA

Theo điều tra, chung cư Nguyễn Quyền (Q.Bình Tân, TP.HCM) được cấp phép xây dựng năm 2009, quy mô 156 căn hộ trên diện tích đất 628 m2. Năm 2013, mặc dù chưa được nghiệm thu PCCC nhưng đã bàn giao cho người dân vào sinh sống.

Năm 2014, Sở Xây dựng đã kiểm tra và phát hiện vi phạm liên quan đến công tác xây dựng tại chung cư Nguyễn Quyền. Trong đó, chủ đầu tư chung cư Nguyễn Quyền đã tự ý xây dựng 13 căn hộ tại tầng trệt, lửng của chung cư và đã bán cho người dân. Năm 2018, Sở Xây dựng ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Nguyễn Quyền.

Đến giữa tháng 6.2019, qua kiểm tra, Sở Xây dựng phát hiện chủ đầu tư chung cư Nguyễn Quyền không thực hiện việc tháo dỡ diện tích vi phạm. Chính vì vậy, Sở Xây dựng ra quyết định cưỡng chế tháo dỡ. Ngày 28.3, UBND Q.Bình Tân đã ra quyết định phê duyệt phương án tháo dỡ.

Sau khi phát hiện chủ đầu tư chung cư Nguyễn Quyền xây dựng sai phép 13 căn hộ vẫn bán cho 13 khách hàng, thì những người này đã gửi đơn cầu cứu, tố cáo lên Công an Q.Bình Tân và UBND Q.Bình Tân. Cuối năm 2023, Công an Q.Bình Tân đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại chung cư Nguyễn Quyền.

Thấy tính chất phức tạp của vụ án, vượt quá thẩm quyền, Công an Q.Bình Tân đã chuyển hồ sơ lên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra, xử lý. Sau khi tiếp nhận vụ án, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC01) đã ra thông báo, tiến hành làm việc với nạn nhân và các bên liên quan. Sau thời gian điều tra, PC01 đã khởi tố, bắt tạm giam đối với những người đứng đầu Công ty TNHH Nguyễn Quyền tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" vì bán căn hộ xây sai phép cho khách hàng.