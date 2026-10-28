Chủ đầu tư Mường Thanh sai phạm, cơ chế nào bảo vệ người dân?

Vấn đề được đại biểu Trịnh Xuân An nêu ra tại phiên thảo luận hội trường về dự thảo luật Nhà ở sửa đổi chiều 28.10.

Theo ông An, thực tiễn các dự án liên quan đến Mường Thanh tại Hà Nội đang được báo chí phản ánh đặt ra vấn đề rất đáng quan tâm: chủ đầu tư vi phạm về đất đai, quy hoạch, xây dựng, nhưng người mua đã trả tiền mua, lại phải chờ đợi kéo dài về pháp lý căn hộ, thậm chí đối diện việc di dời.

Đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) ẢNH: GIA HÂN

Điều 27 dự thảo luật đã quy định nghĩa vụ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận và bồi thường thiệt hại. "Nhưng nếu dự án chưa thể hoàn thiện pháp lý, chủ đầu tư không chấp hành, vi phạm pháp luật bị xử lý hoặc mất khả năng thanh toán thì người dân được bảo vệ bằng cơ chế nào?", ông An nêu vấn đề.

Trên cơ sở đó, ông đề nghị bổ sung một điều riêng về giải quyết quyền lợi người mua nhà tại dự án có vi phạm, áp dụng thống nhất với các loại dự án nhà ở, trong đó có nhà ở thương mại. Đặc biệt, không mặc nhiên chuyển nghĩa vụ tài chính, chi phí khắc phục của chủ đầu tư sang cư dân. Không thể yêu cầu người dân tự kiểm tra những hồ sơ mà chỉ cơ quan quản lý mới có điều kiện tiếp cận.

Đề xuất phân loại phương án xử lý, đại biểu An góp ý: công trình có thể khắc phục, được phép tồn tại thì phải có thời hạn hoàn thiện pháp lý và giải quyết giấy chứng nhận. Công trình buộc phá dỡ phải có phương án chỗ ở tạm thời, hoàn trả tiền, đổi nhà hoặc bồi thường phù hợp. Trường hợp nguy hiểm phải di dời ngay thì đồng thời bảo đảm chỗ ở và quyền lợi người dân.

Đồng thời, nghĩa vụ bồi thường phải gắn với nguồn bảo đảm, cơ chế bảo toàn tài sản và xử lý khi chủ đầu tư mất khả năng thanh toán; xác định rõ cơ quan đầu mối và thời hạn giải quyết.

Liên quan đến các dự án của Tập đoàn Mường Thanh tại Hà Nội, trong sáng nay, tại Kỳ họp thứ 7 HĐND TP.Hà Nội khóa XVII, với đa số đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP.Hà Nội đã thông qua nghị quyết xử lý. Đối với 18.184 căn hộ sai phép, Hà Nội sẽ phá dỡ những công trình không đáp ứng tiêu chí, không đảm bảo an toàn chịu lực, không khắc phục phòng cháy chữa cháy và vi phạm chỉ giới.

Bảo vệ quyền lợi người mua khi cấp sổ hồng

Một vấn đề được các đại biểu quan tâm khi thảo luận luật Nhà ở sửa đổi là quyền lợi người mua được cấp thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (sổ hồng - PV).

Theo đại biểu Võ Hoàng Ngân (đoàn TP.HCM), thực tế tại TP.HCM có nhiều trường hợp người dân đã thanh toán đầy đủ tiền mua nhà, nhận bàn giao căn hộ và đã sinh sống ổn định, nhưng chưa có giấy chứng nhận. Lý do chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, còn thế chấp tài sản hoặc vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện dự án

Do đó, ông đề nghị bổ sung cơ chế xác định rõ trách nhiệm, thời hạn khắc phục vi phạm của chủ đầu tư và trách nhiệm phối hợp giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền.

Đối với căn hộ đã đủ điều kiện pháp lý, không có tranh chấp và không bị ràng buộc bởi các biện pháp bảo đảm hoặc hạn chế giao dịch, cần nghiên cứu cơ chế giải quyết riêng, không thể để quyền lợi của người mua liên tục bị đình trệ chỉ vì những vi phạm chưa được khắc phục đối với phần còn lại của dự án.

Đại biểu Nguyễn Khánh Vũ (đoàn Quảng Trị) ẢNH: QUOCHOI

Băn khoăn về thời hạn cấp sổ, theo đại biểu Nguyễn Khánh Vũ (đoàn Quảng Trị), luật Nhà ở hiện hành quy định chủ đầu tư phải nộp hồ sơ trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà, trừ trường hợp người mua tự nguyện làm thủ tục.

Tuy nhiên, trong dự thảo luật Nhà ở sửa đổi không còn quy định mốc thời gian này. Đại biểu đoàn Quảng Trị bày tỏ băn khoăn khi trên thực tế hiện nay, dù đã có mốc 50 ngày nhưng tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận cho người dân vẫn còn kéo dài. “Có nơi người dân mong đợi trong rất nhiều năm nhưng chưa giải quyết được”, ông Vũ nêu.

Theo thống kê, năm 2026 TP.HCM đặt mục tiêu tháo gỡ vướng mắc cho 60 dự án với khoảng 68.000 căn nhà và phấn đấu cấp 61.200 giấy chứng nhận cho người dân, số lượng là rất lớn.

“Nếu không còn mốc thời gian 50 ngày thì người mua nhà có thể phải chờ rất lâu, mà không có căn cứ để yêu cầu chủ đầu tư nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận”, đại biểu Vũ nêu và đề nghị bổ sung vào dự luật quy định chủ đầu tư nộp hồ sơ không quá 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà, nếu chậm trễ và gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định.