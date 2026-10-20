Chủ đầu tư Nutifood: Khoảnh khắc kết nối hai bờ sông Sài Gòn, sẵn sàng hợp long

Lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước Nam Bộ, cây cầu gây ấn tượng với thiết kế vòm thép độc đáo. Tổ hợp kết cấu nặng khoảng 3.400 tấn đã trải qua quá trình vận chuyển và định vị với yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt.

Khi hoàn thiện, công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc mới của TP.HCM, kết nối Công viên Bến Bạch Đằng với khu vực Thủ Thiêm, đồng thời mở rộng không gian công cộng ven sông cho người dân và du khách.

Ngày 21.10, khoảnh khắc hợp long nhịp chính sẽ được livestream trực tiếp, đưa người dân đến gần hơn với dấu mốc quan trọng của dự án. Đây là dịp cùng theo dõi hành trình hoàn thiện cây cầu đi bộ mang dấu ấn kiến trúc riêng, góp phần thay đổi diện mạo đôi bờ sông Sài Gòn.

Đừng bỏ lỡ livestream ngày 21.10 để cập nhật diễn biến mới nhất và cùng chờ đón thời khắc kết nối hai bờ sông.