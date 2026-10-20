Chủ đầu tư Nutifood: Nhịp chính cập Bến Bạch Đằng an toàn, chuẩn bị ngày hợp long

Khoảng 15 giờ ngày 19.10, đoàn tàu lai dắt đưa nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn về đến khu vực công trường Bến Bạch Đằng - Thủ Thiêm. Tổ hợp vòm thép hình lá dừa nước dài 187 m xuất hiện trên sà lan chuyên dụng, khép lại hành trình hai ngày vượt qua nhiều tuyến sông, luồng hàng hải để trở về vị trí lắp đặt.

Khoảng 15 giờ ngày 19.10, nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã lai dắt về tới công trường Bến Bạch Đằng - Thủ Thiêm

Tại công trường, lực lượng thi công phối hợp với đội vận chuyển đưa sà lan vào vị trí tiếp nhận, kiểm tra tình trạng kết cấu và hệ khung nâng đỡ sau hành trình dài. Ông Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc cấp cao Dự án kỹ thuật, Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood, Phó trưởng Ban Chỉ đạo điều hành hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn - cho biết: "Các bước tiếp theo tập trung vào việc bảo đảm độ ổn định, xác định chính xác vị trí nhịp chính và chuẩn bị điều kiện kỹ thuật cho công đoạn hợp long".



Ông Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc cao cấp Dự án Nutifood - đón đoàn tàu lai dắt khối kết cấu cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn cập bến Bạch Đằng

Với Nutifood - đơn vị tài trợ thi công xây dựng cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn, sự kiện này đánh dấu bước chuyển quan trọng của dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, từ giai đoạn chế tạo kết cấu thép tại nhà máy sang lắp dựng tại công trường. Sau hơn một năm rưỡi thi công, hình hài nhịp vòm thép đặc trưng của cây cầu đang dần hiện rõ giữa hai bờ Bến Bạch Đằng và Thủ Thiêm.

Vượt 124 km đường thủy, đưa nhịp chính về công trường an toàn

Trước khi về đến trung tâm TP.HCM, nhịp chính cầu đi bộ đã trải qua hành trình vận chuyển phức tạp bằng đường thủy từ cảng Đông Xuyên, phường Rạch Dừa. Đội hình gồm một tàu kéo công suất 5.000 mã lực dẫn đầu, hai tàu hỗ trợ điều chỉnh hướng và một tàu dự phòng.

Vận chuyển tổ hợp nhịp chính là một trong những công đoạn phức tạp, nhiều áp lực của dự án

Đoàn lai dắt phải vượt qua những khu vực có điều kiện sóng nước, dòng chảy và mật độ giao thông thủy khác nhau. Đặc biệt, tại những đoạn sông hẹp hoặc khúc cua gấp, việc điều động tổ hợp kích thước lớn đòi hỏi sự phối hợp chính xác giữa tàu kéo, tàu hỗ trợ, hoa tiêu và lực lượng điều tiết giao thông.

Để bảo đảm an toàn, các đơn vị đã khảo sát toàn bộ hành trình, nghiên cứu số liệu thủy văn, điều kiện thời tiết và xây dựng phương án vận chuyển cho từng chặng. Bộ đội Biên phòng cùng các cơ quan chức năng phối hợp dẫn đường, cảnh giới và điều tiết phương tiện trên tuyến.

Ban chỉ đạo thường xuyên họp bàn các phương án để đảm bảo đưa kết cấu nhịp chính an toàn, nguyên vẹn và đúng yêu cầu kỹ thuật, chuẩn bị hợp long thuận lợi

"Với Nutifood, điều quan trọng nhất không phải đưa kết cấu về đích nhanh nhất mà là đưa về an toàn, nguyên vẹn và đúng yêu cầu kỹ thuật. Chúng tôi trân trọng nỗ lực của đội ngũ kỹ sư, thuyền trưởng, hoa tiêu, đơn vị thi công cùng các lực lượng chức năng đã phối hợp thực hiện chặng vận chuyển đặc biệt này", ông Hoàng chia sẻ.

Công tác chuẩn bị trước giờ hợp long

Ngay sau khi nhịp chính về đến công trường, các đơn vị thi công chuyển sang giai đoạn kiểm tra, chuẩn bị đưa kết cấu vào vị trí thiết kế.

Theo đại diện Nutifood, 32 điểm cảm biến quan trắc đã được bố trí tại những vị trí trọng yếu trên kết cấu, theo xác định của đơn vị tư vấn thiết kế Nhật Bản. Dự kiến ngày 20.10, dữ liệu từ 32 điểm cảm biến sẽ được kiểm tra lại nhằm đánh giá độ ổn định của kết cấu. Công đoạn hợp long chỉ được triển khai khi các thông số chuyển vị nằm trong giới hạn kỹ thuật cho phép.

Ngoài ra, đội ngũ kỹ thuật tiếp tục rà soát điều kiện thủy văn, mực nước và phương án đưa nhịp chính vào vị trí. Theo kế hoạch, công đoạn hợp long sẽ bắt đầu ngày 21.10. Trong hai ngày 21-22.10, luồng sông tại khu vực dự án dự kiến được tạm hạn chế lưu thông từ 2h đến 18h để phục vụ thi công an toàn.

Công trình dài khoảng 720 m với vốn đầu tư gần 1.000 tỉ đồng do Nutifood tài trợ toàn bộ đang tiến gần một trong những cột mốc quan trọng nhất khi nhịp chính đã về đến vị trí lắp đặt. Hành trình vận chuyển an toàn kết cấu hàng nghìn tấn là tiền đề để các đơn vị thi công bước vào công đoạn hợp long, từng bước hiện thực hóa cây cầu đi bộ kết nối hai bờ trung tâm thành phố.