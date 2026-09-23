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    Kinh tếDoanh nghiệp

    Chủ động bảo đảm an toàn vùng hạ du thủy điện An Khê - Ka Nak

    Nguồn: Thủy điện An Khê - Ka Nak
    Nguồn: Thủy điện An Khê - Ka Nak
    Trước mùa mưa lũ năm 2026, Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn hồ đập, công trình và vùng hạ du.

    Thủy điện An Khê - Ka Nak là công trình thủy điện bậc thang trên cùng của lưu vực sông Ba, gồm 2 nhà máy An Khê và Ka Nak với tổng công suất 173 MW, 2 hồ chứa có tổng dung tích hơn 329 triệu m³. Hằng năm, công trình cung cấp khoảng 575 triệu kWh cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời góp phần điều tiết nguồn nước, hỗ trợ cắt giảm lũ và cấp nước vùng hạ du.

    Chủ động bảo đảm an toàn vùng hạ du thủy điện An Khê - Ka Nak - Ảnh 1.

    Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak thường xuyên kiểm tra, chủ động phòng ngừa nguy cơ để bảo đảm an toàn công trình trong mùa mưa, lũ

    Công ty thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống thiên tai, an toàn đập, hồ chứa và quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba; thường xuyên kiểm tra, giám sát công trình, thiết bị và rà soát phương án ứng phó.

    Công ty hiện bố trí 143 cột mốc cảnh báo lũ, 129 biển báo, hệ thống cảnh báo lũ từ xa, còi hú tại đập tràn và 4 barie tại các vị trí ngầm tràn.

    Trước mùa mưa lũ, công ty phối hợp các địa phương tuyên truyền về vận hành hồ chứa, điều tiết, xả nước và tín hiệu cảnh báo. Ngày 29.8, UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt phương án ứng phó tình huống khẩn cấp công trình thủy điện Ka Nak; ngày 31.8 phê duyệt phương án đối với thủy điện An Khê.

    Khi có cảnh báo hoặc thông báo điều tiết, xả nước, người dân cần nhanh chóng rời lòng sông, bãi sông và khu vực nguy hiểm, tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương và đơn vị vận hành.

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