Các bệnh lý về gan ít triệu chứng ở giai đoạn đầu, khiến nhiều người chỉ phát hiện khi chức năng gan suy giảm hoặc đã xuất hiện biến chứng.

Xét nghiệm, tầm soát và điều trị đúng thời điểm giúp kiểm soát bệnh, hạn chế nguy cơ tiến triển. Các phương pháp điều trị viêm gan mạn tính và ung thư gan ngày càng đa dạng, mở ra thêm cơ hội cho người bệnh.

20 giờ thứ tư, ngày 25.11.2026, các chuyên gia Hệ thống BVĐK Tâm Anh Hà Nội tư vấn chủ đề "Bảo vệ lá gan trước nguy cơ viêm gan, ung thư gan - Nhận diện nguy cơ, chủ động điều trị", gồm:

ThS-BSNT Phạm Khắc Khiêm, Khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy

ThS-BSNT Trần Ngọc Hải, Khoa Ung bướu

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