Chủ động để đẹp sâu, trẻ lâu

Sức khỏe, sắc đẹp và thanh xuân nối dài đến đâu, phụ thuộc vào sự chủ động này của mỗi người, đặc biệt là phụ nữ hiện đại.

Sức khỏe tốt sẽ mang đến thần thái rạng rỡ, tươi tắn và căng tràn sức sống

Nguồn ảnh: Freepik

Tuổi tác, môi trường sống với đủ loại ô nhiễm từ khói bụi, hóa chất công nghiệp, nắng gió ngoài trời đến ánh sáng xanh từ màn hình của những công việc văn phòng tưởng như sạch hơn… tất cả đều bào mòn sức khỏe, nhan sắc và làn da của chúng ta nhưng rất từ từ, rất nhẹ nhàng. Đột nhiên một ngày soi gương, ta mới nhận ra, làn da không còn căng mượt như khi 20-30 tuổi, cũng có khi qua một trận ốm hay cơn bạo bệnh, ta nhận ra mình đã không còn khỏe, không thể thức khuya, không thể làm việc, họp hành với những bữa ăn qua loa, những chuyến bay dài khiến ta mệt mỏi nhiều hơn là hào hứng khám phá. Những câu chuyện về người thân, người quen đột ngột ra đi, ta bàng hoàng khi biết "Độ tuổi của các căn bệnh nan y cũng dần được trẻ hóa", là nhận xét chung của các chuyên gia dinh dưỡng, sức khỏe.

Nhưng ở góc nhìn lạc quan, cũng chính điều này đã khiến quan niệm "có ốm mới phải đến bệnh viện" của thế hệ trước đã phải thay đổi. Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ với tư vấn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng, chủ động bổ sung vitamin, thực phẩm chức năng thay thế, tự chăm sóc sức khỏe chứ không chờ đến khi cơ thể đã suy yếu, mệt mỏi, không gượng được nữa, đã trở thành một xu hướng tích cực quen thuộc trong xã hội.

Với những phụ nữ hiện đại, khỏe thì sẽ đẹp. Và đã được coi là đẹp, thì cần đẹp sâu chứ không chỉ là lớp make up bên ngoài, sau khi tẩy trang sẽ để lộ làn da nhợt nhạt. Lớp make up chỉ có thể làm mờ đi nếp nhăn chứ không thể che đi ánh mắt mệt mỏi hay giấu cơ thể suy nhược, lao lực. Theo News in Health (NIH), làn da là lớp phòng thủ đầu tiên của bạn chống lại thế giới bên ngoài, bởi vì da cung cấp một rào cản để bảo vệ cơ thể khỏi sự xâm nhập của vi khuẩn và các mối nguy hiểm khác từ môi trường có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe con người. Việc chăm sóc sức khỏe làn da là một trong những mối quan tâm của mỗi người. Tuy nhiên, để đẹp sâu thì phải bao gồm cả việc chăm sóc sức khỏe từ bên trong, vì làn da chỉ có thể sáng, mịn, đều màu, hồng hào khi cơ thể khỏe mạnh, dồi dào sinh lực. Da nhăn, sạm, nhiều nếp hằn, biểu hiện một cơ thể đang thiếu chất, đang stress, chứ không chỉ thiếu vitamin E hay C.

Chủ động thăm khám sức khỏe định kỳ và nhận tư vấn từ bác sĩ để có thể chủ động cải thiện sức khỏe được tốt hơn

Nguồn ảnh: Freepik

Khi bổ sung dưỡng chất, các chuyên gia cũng khuyến cáo nên kiểm tra hệ tiêu hóa có hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường không. Hệ tiêu hóa tốt, hấp thụ dưỡng chất tốt, sức khỏe được cải thiện thì làn da mới sáng đẹp, căng mịn. Sắc diện là tấm gương phản chiếu rõ nhất của sức khỏe, dù ở tuổi nào đi nữa.

Điểm chung ở những người biết chăm sóc bản thân và gia đình, quan tâm chu đáo đến sức khỏe, sắc đẹp ngang bằng việc tập trung cho công việc, sự nghiệp là có chủ động bổ sung thực phẩm bảo vệ sức khỏe thiết yếu. Nhịp sống bận rộn ngày nay đã chiếm lấy khá nhiều thời gian của mọi người, vì vậy bên cạnh một chế độ ăn dinh dưỡng, rất nhiều người đã lựa chọn và tin dùng những viên uống bổ sung dưỡng chất để cải thiện sức khỏe nói chung và sức khỏe làn da nói riêng.

Chủ động đẹp sâu sắc và lâu bền, là điều phụ nữ hiện đại biết yêu mình sẽ làm được.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe PE Vital Cell Softgels của Bhmed, là giải pháp mới cho làn da lão hóa, hỗ trợ chống ô xy hóa, giúp làm đẹp da. Với viên nang gọn gàng, dễ dàng mang theo mọi lúc mọi nơi. Ứng dụng công nghệ sinh học hiện đại sẽ mang đến cho cuộc sống những dịch vụ và sản phẩm thật sự tốt.