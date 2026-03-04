Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Live Chủ động phòng bệnh hô hấp - Phát hiện sớm, điều trị hiệu quả

Huỳnh Na
Huỳnh Na
04/03/2026 08:00 GMT+7

Thời tiết thay đổi đột ngột đầu tháng 3 khiến các bệnh lý đường hô hấp gia tăng. Không chỉ, viêm xoang, viêm họng, viêm amidan, viêm tai giữa… mà các bệnh hô hấp dưới như viêm phế quản, viêm phổi, hen cũng bùng phát, tái phát.

Triệu chứng ban đầu như ho, nghẹt mũi, đau họng, sốt nhẹ, tức ngực, khó thở… thường dễ nhầm lẫn với cảm cúm thông thường. Tuy nhiên, nếu không được chẩn đoán sớm và điều trị đúng cách, bệnh có thể tiến triển nặng, gây suy hô hấp, viêm phổi hoặc làm trầm trọng các bệnh mạn tính sẵn có.

Trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền là những nhóm nguy cơ cao cần được theo dõi sát trong thời điểm giao mùa.

Chương trình tư vấn với chủ đề "Chủ động phòng bệnh hô hấp - Phát hiện sớm, điều trị hiệu quả" sẽ diễn ra lúc 20g thứ tư, ngày 4.3.2026, với sự tham gia của các chuyên gia BVĐK Tâm Anh Hà Nội. Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

BVĐK Tâm Anh VNVC bệnh hô hấp tư vấn sức khoẻ Tam Anh Hospital
