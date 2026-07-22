'Chu kỳ vàng' của bất động sản dòng tiền tại Hà Nội

Bức tranh của năm 2026 đã khác.

Thị trường đang ở giai đoạn phân hóa rõ nét giữa các phân khúc, khu vực và dự án. Nhà đầu tư không còn dễ chấp nhận những tài sản chỉ dựa vào kỳ vọng bán lại. Điều họ quan tâm hơn là tài sản này có tạo ra dòng tiền trong quá trình sở hữu không?

Trong bối cảnh Hà Nội vừa công bố quy hoạch mới cùng hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được triển khai, nhiều chuyên gia cho rằng Thủ đô đang bước vào "chu kỳ vàng" của bất động sản tạo dòng tiền.

Quy hoạch không phải lời hứa tăng giá

Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm sẽ bao phủ khoảng 3.359,84 km² với 126 đơn vị hành chính cấp xã. Mô hình "đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm", gồm 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn, 9 trục động lực, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa cho thấy Hà Nội sẽ phân bổ lại dân cư, việc làm và dịch vụ. Việc phát triển giao thông theo định hướng TOD, tái thiết khu vực vành đai 1, 2, 3 và mở rộng các trung tâm tài chính, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, logistics sẽ định hình những vùng sử dụng mới.

Đây không chỉ là mở rộng không gian đô thị mà còn tái định hình cách thành phố vận hành. Còn đối với nhà đầu tư, giá trị của quy hoạch không ở khu vực nào "được gọi tên", mà là dòng người sẽ dịch chuyển về đâu? Bởi nơi nào có dân cư, việc làm và hoạt động kinh tế phát triển, nơi đó sẽ xuất hiện nhu cầu về nhà ở, văn phòng, bán lẻ, dịch vụ và lưu trú.

Nói cách khác, quy hoạch chính là bản đồ nhu cầu sử dụng bất động sản của dòng người trong tương lai, chứ không chỉ là bản đồ của giá đất. Có dòng người sẽ có dòng tiền.

Tín hiệu tích cực từ thị trường

Những diễn biến mới nhất của thị trường cho thấy nhu cầu khai thác bất động sản vẫn đang tăng.

Theo CBRE, trong quý 1/2026, thị trường văn phòng đón thêm hơn 35.000 m² diện tích hạng A, nâng tổng nguồn cung lên khoảng 1,89 triệu m². Diện tích hấp thụ đạt trên 19.000 m², phản ánh nhu cầu mở rộng của doanh nghiệp vẫn duy trì tích cực. Savills ghi nhận công suất thuê văn phòng đạt khoảng 86%, chủ yếu đến từ nhu cầu nâng cấp chất lượng không gian và tối ưu chi phí.

Ở phân khúc bán lẻ, CBRE ghi nhận gần 51.000 m² diện tích mới được đưa vào thị trường và hơn 40.000 m² được hấp thụ ngay trong quý, cho thấy sức cầu đối với các vị trí có lưu lượng khách ổn định vẫn rất tích cực.

Xu hướng tương tự cũng thấy ở thị trường nhà ở.

Theo Batdongsan.com.vn, nhu cầu thuê căn hộ trong tháng 5.2026 tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, CBRE cho thấy giá bán căn hộ sơ cấp tại Hà Nội (không tính các đại đô thị ngoài địa giới Thủ đô) trung bình đạt 102 triệu đồng/m², giá thứ cấp khoảng 62 triệu đồng/m². Đáng chú ý, hơn một nửa số dự án khảo sát ghi nhận giá bán đi ngang hoặc giảm nhẹ. Các dự án mở bán lần đầu trong quý 1/2026 có mức hấp thụ trung bình khoảng 50%, thấp hơn mức 70% ở các quý liền trước.

Khoảng cách ngày càng lớn giữa giá mua và khả năng chi trả khiến thị trường thuê có thêm cơ hội mở rộng, tạo nền tảng thuận lợi cho những tài sản có khả năng khai thác hiệu quả thay vì chỉ chờ tăng giá.

"Dòng tiền kép": Thước đo của bất động sản trong chu kỳ mới

"Dòng tiền kép" - khái niệm này gồm 2 lớp giá trị. Thứ nhất là dòng tiền tạo ra từ hoạt động khai thác cho thuê. Thứ hai là phần giá trị có thể gia tăng khi hạ tầng hoàn thiện, mật độ cư dân tăng và hoạt động kinh doanh mở rộng.

Sức hấp dẫn rõ ràng nằm ở khả năng kết hợp cả hai, nhưng hiệu quả đầu tư phải qua kiểm chứng bằng số liệu. Một trong những chỉ tiêu thường được sử dụng đầu tiên là Cap rate (tỷ suất phản ánh khả năng sinh lời của tài sản).

Giả sử, một căn hộ mua giá 7 tỉ đồng, cho thuê 34 triệu đồng/tháng, tương đương doanh thu 408 triệu đồng/năm. Trừ thời gian trống, phí bảo trì, sửa chữa nội thất, quản lý, môi giới, các khoản vận hành khác, thu nhập ròng có thể chỉ còn khoảng 330 triệu đồng. Khi đó, Cap rate khoảng 4,7%/năm, trước chi phí vay và thuế thu nhập. Nếu dùng vốn vay với lãi suất cao hơn mức sinh lời này, dòng tiền thực có thể bị thu hẹp, thậm chí âm trong giai đoạn đầu dù vẫn có khách thuê.

Cap rate giúp đo hiệu quả khai thác của bất động sản trên cơ sở thu nhập ròng nhưng không thể thay thế toàn bộ quá trình thẩm định về pháp lý, chất lượng tài sản, độ ổn định của khách thuê. Dư địa tăng giá cũng cần được đánh giá riêng.

Nói cách khác, Cap rate phản ánh hiệu quả tạo dòng tiền trong hiện tại, còn tăng giá vốn thuộc về triển vọng dài hạn. Khi hai yếu tố này cùng tồn tại, bất động sản không còn chỉ chờ lãi nhờ bán lại mà có khả năng tự tạo ra lợi nhuận.

Đầu tư công, phát triển hạ tầng, các cực tăng trưởng… đang là những yếu tố thuận lợi tạo nên sức hấp dẫn mới cho thị trường Hà Nội. Để tìm một dự án có vị trí tốt, pháp lý rõ ràng. Nhưng quy hoạch không làm mọi tài sản tăng giá, hạ tầng cũng không tự tạo khách thuê. Điều nhà đầu tư cần xác định là chức năng đô thị của khu vực, dòng người sử dụng, khả năng chi trả, mức độ lấp đầy, tỷ suất sinh lời, tính thanh khoản và tiềm năng tăng giá. Khi những yếu tố này đều được kiểm chứng, tài sản mới có cơ sở vừa tạo dòng tiền ổn định, vừa tích lũy giá trị cùng sự phát triển của thành phố.

Đó mới là "dòng tiền kép" và là thước đo thực tế hơn của bất động sản trong chu kỳ mới.