Chủ mới CLB M.U nói gì về khả năng bị cấm tham dự Champions League?

"Chúng tôi đã nói chuyện với UEFA (Liên đoàn Bóng đá châu Âu). Không có trường hợp nào mà việc sở hữu cổ phần CLB Nice sẽ ngăn cản CLB M.U thi đấu ở Champions League. Tôi nói rất rõ ràng về điều đó", ông Jim Ratcliffe cho biết, trong cuộc phỏng vấn lần đầu tiên kể từ khi chính thức đồng sở hữu CLB M.U trên tờ De Tijd (Bỉ), ngày 21.2.

Tỉ phú Jim Ratcliffe AFP

Tỉ phú Jim Ratcliffe đang sở hữu phần lớn cổ phần CLB Nice tại giải Ligue 1 (Pháp), khi chi ra 85,6 triệu bảng mua lại đội bóng này hồi tháng 7.2019. Theo quy định của UEFA, nếu có từ 2 đội bóng được đồng sở hữu từ một ông chủ hoặc công ty giành quyền tham dự giải Champions League hoặc các cúp châu Âu, sẽ bị cấm thi đấu vì vi phạm quy định một ông chủ nhiều đội bóng.

Trường hợp này cũng liên quan đến CLB Man City ở giải Ngoại hạng Anh và Girona ở giải La Liga, khi cùng có một chủ sở hữu là tập đoàn City Football Group. Cả 2 đội này hiện đều nằm ở tốp đầu giải Ngoại hạng Anh và La Liga, gần như chắc chắn sẽ giành suất dự Champions League mùa tới và đang đối mặt khả năng bị cấm tham dự.

CLB M.U hiện trở lại mạnh mẽ cuộc đua tốp 4 ở giải Ngoại hạng Anh, còn cách đội xếp thứ 4 là Aston Villa chỉ 5 điểm sau 25 vòng đấu. Khả năng thầy trò HLV Erik ten Hag giành suất dự Champions League là hoàn toàn có thể. Trong khi tại Pháp, CLB Nice hiện vươn lên xếp thứ 3 giải Ligue 1, vị trí có suất dự Champions League mùa 2024 - 2025.

CLB M.U đang có nhiều khả năng sẽ giành vé dự Champions League mùa tới AFP

Do đó, viễn cảnh cả CLB M.U và Nice đều cùng dự Champions League mùa tới rất dễ xảy ra. Tờ The Athletic (Anh) gần đây tiết lộ, với việc ông Jim Ratcliffe nắm 25% cổ phần của M.U và sẽ nâng lên thành 30% sau khi vừa bơm thêm 238 triệu bảng vào đội bóng, sẽ rất dễ dẫn đến khả năng sẽ bị UEFA cấm dự Champions League do vi phạm quy định sở hữu phần lớn cổ phần ở nhiều đội bóng trong cùng giải đấu.

Cũng trong cuộc phỏng vấn chính thức từ khi hoàn tất mua 25% cổ phần CLB M.U, tỉ phú Jim Ratcliffe xác định sẽ cải tổ mạnh mẽ đội bóng, từ các nhân viên đến vị trí điều hành, cũng như vị trí HLV đội 1, nhân sự đội bóng...

"Chúng tôi phải đảm bảo rằng, sẽ đặt đúng người vào đúng vị trí tại CLB M.U. Mọi người trong ban quản lý đều phải ở đẳng cấp thế giới. Chúng tôi cần tạo ra một môi trường tích cực, hỗ trợ, thân thiện và chất lượng. Văn hóa này trước đây ở M.U còn thiếu rất nhiều", tỉ phú Jim Ratcliffe bày tỏ, khi trả lời tờ De Tijd.