Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chống tin giả

Chủ nhà hàng Cà Mau trình báo công an sau tin đồn 'có nhân viên nhiễm HIV'

Gia Bách
Gia Bách
13/05/2026 20:37 GMT+7

Sở Y tế Cà Mau bác thông tin nhân viên nhà hàng nhiễm HIV đang lan truyền trên mạng xã hội. Chủ nhà hàng cũng đã trình báo công an để đề nghị xử lý vụ việc.

Chiều tối 13.5, một lãnh đạo Sở Y tế Cà Mau xác nhận với PV Thanh Niên thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc hơn 50% nhân viên hay 20 người của nhà hàng nhiễm HIV là không chính xác.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện tin nhắn được cho là "thông báo khẩn", với nội dung: "Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh kiểm tra quán nhậu 979 trên (quốc lộ 1, phường Lý Văn Lâm) test nhanh phát hiện hơn 20 người (nhân viên của quán) dương tính với HIV".

Chủ nhà hàng Cà Mau trình báo công an sau tin đồn có nhân viên nhiễm HIV - Ảnh 1.

Lãnh đạo Sở Y tế Cà Mau xác nhận nội dung này không chính xác

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tin nhắn còn cho rằng Sở Y tế Cà Mau kêu gọi khách từng đến quán trong vòng 5 tháng gần đây chủ động đi xét nghiệm HIV và thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất.

Song song đó, cũng xuất hiện tin nhắn: "quán ẩm thực 797 có hơn 50% nhân viên, phục vụ bị nhiễm HIV...". Những nội dung này nhanh chóng lan truyền nhiều hội nhóm ở địa phương gây hoang mang dư luận.

Chủ nhà hàng Cà Mau trình báo công an sau tin đồn có nhân viên nhiễm HIV - Ảnh 2.

Thông tin nhân viên nhà hàng dương tính HIV được lan truyền trong các hội nhóm

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ông Nguyễn Đình Cần, chủ nhà hàng ẩm thực 797, cho biết tin nhắn liên quan đến nhà hàng của ông đã xuất hiện trên mạng xã hội hơn một tuần nay. "Ban đầu, tin nhắn nhắc trực tiếp quán 797, sau đó đổi thành quán 979 nhưng lại ghi địa chỉ trên quốc lộ 1, phường Lý Văn Lâm, trùng với địa chỉ nhà hàng tôi", ông Cần nói.

Theo ông Cần, sau khi thông tin thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và uy tín cá nhân, ông đã trình báo vụ việc đến Công an tỉnh Cà Mau và Công an phường Lý Văn Lâm để đề nghị xử lý.

"Thời gian này, nhà hàng đang tạm nghỉ để sửa chữa nên những tin đồn thất thiệt về nhân viên nhà hàng nhiễm HIV càng khiến nhiều người hiểu lầm", ông Cần cho biết thêm.


Tin liên quan

Quảng Bình: Bác bỏ tin giả về danh sách nhiễm HIV ở Tuyên Hóa

Quảng Bình: Bác bỏ tin giả về danh sách nhiễm HIV ở Tuyên Hóa

Bản danh sách người nhiễm HIV được cho là ở một số xã thuộc H.Tuyên Hóa (Quảng Bình) là tin giả, tin bịa đặt.

Khám phá thêm chủ đề

Nhiễm hiv Xét nghiệm nhân viên quán nhậu dương tính hiv cà mau
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận