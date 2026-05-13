Chủ nhà hàng Cà Mau trình báo công an sau tin đồn 'có nhân viên nhiễm HIV'

Chiều tối 13.5, một lãnh đạo Sở Y tế Cà Mau xác nhận với PV Thanh Niên thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc hơn 50% nhân viên hay 20 người của nhà hàng nhiễm HIV là không chính xác.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện tin nhắn được cho là "thông báo khẩn", với nội dung: "Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh kiểm tra quán nhậu 979 trên (quốc lộ 1, phường Lý Văn Lâm) test nhanh phát hiện hơn 20 người (nhân viên của quán) dương tính với HIV".

Lãnh đạo Sở Y tế Cà Mau xác nhận nội dung này không chính xác ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tin nhắn còn cho rằng Sở Y tế Cà Mau kêu gọi khách từng đến quán trong vòng 5 tháng gần đây chủ động đi xét nghiệm HIV và thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất.

Song song đó, cũng xuất hiện tin nhắn: "quán ẩm thực 797 có hơn 50% nhân viên, phục vụ bị nhiễm HIV...". Những nội dung này nhanh chóng lan truyền nhiều hội nhóm ở địa phương gây hoang mang dư luận.

Thông tin nhân viên nhà hàng dương tính HIV được lan truyền trong các hội nhóm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ông Nguyễn Đình Cần, chủ nhà hàng ẩm thực 797, cho biết tin nhắn liên quan đến nhà hàng của ông đã xuất hiện trên mạng xã hội hơn một tuần nay. "Ban đầu, tin nhắn nhắc trực tiếp quán 797, sau đó đổi thành quán 979 nhưng lại ghi địa chỉ trên quốc lộ 1, phường Lý Văn Lâm, trùng với địa chỉ nhà hàng tôi", ông Cần nói.

Theo ông Cần, sau khi thông tin thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và uy tín cá nhân, ông đã trình báo vụ việc đến Công an tỉnh Cà Mau và Công an phường Lý Văn Lâm để đề nghị xử lý.

"Thời gian này, nhà hàng đang tạm nghỉ để sửa chữa nên những tin đồn thất thiệt về nhân viên nhà hàng nhiễm HIV càng khiến nhiều người hiểu lầm", ông Cần cho biết thêm.



