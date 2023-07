Chủ nhà truy đuổi, nổ súng vào nhóm trộm gà, 1 người tử vong

Chiều 20.7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự Võ Văn Đức và Trần Đức Trung (cùng 25 tuổi, cùng ở P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) để điều tra làm rõ vụ giết người vì cho rằng có kẻ gian đột nhập nhà trộm gà.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày (20.7), Công an Q.Ngũ Hành Sơn nhận được tin báo ở khu vực đường Lê Quát xảy ra một vụ truy đuổi, nổ súng dẫn đến chết người.

Khu vực đường Lê Quát, nơi xảy ra vụ việc NGUYỄN TÚ

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, Đức hô hoán rồi cùng Trung truy đuổi một nhóm đột nhập trộm gà. Nhóm trộm gà bỏ chạy trên đường Lê Quát hướng kênh thoát nước từ hồ Bá Tùng ra sông Đô Tỏa. Truy đuổi được khoảng 200 mét, Đức lấy súng bắn về phía nhóm trộm gà khiến 1 người ngã xuống đường (chưa rõ lai lịch) và tử vong tại chỗ.

Công an Q.Ngũ Hành Sơn đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Theo điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 0 giờ 50 phút rạng sáng cùng ngày (20.7).

Nguyên do vụ truy đuổi là do Đức nghi ngờ nhóm người đột nhập trộm gà. Do trước đây từng bị mất gà nên Đức bức xúc, huy động nhiều người tham gia bắt trộm. Sau vụ việc, cơ quan điều tra phối hợp lấy lời khai người liên quan, tạm giữ hình sự Đức và Trung. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ án và công cụ, phương tiện mà Đức, Trung sử dụng (súng) dẫn đến chết người.