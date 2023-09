Chủ nhân dự án ‘Người yêu Anh’ đã từng là cô gái tự ti…

Nguyễn Nam Bảo Ngọc được nhận xét là cô gái xinh đẹp, đa tài NVCC

Những ngày "cắm đầu" học thuộc… tiếng Anh

‏Năm lớp 6, Ngọc học đều tất cả các môn, duy chỉ có tiếng Anh là không như kỳ vọng. "Điểm số mình đạt được trong môn học này không quá thấp, nhưng chỉ nhờ siêng năng mà có, nghĩa là giáo viên cho bài như thế nào thì mình sẽ "cắm đầu" học thuộc chứ không hiểu ý nghĩa thật sự của từ vựng hay câu đó. Mình tự ti vô cùng với những câu hỏi bất ngờ của thầy cô", Ngọc nhớ lại. ‏

‏Năm lớp 7, nhận ra tư duy đối phó không giúp bản thân tiến bộ, Ngọc quyết tâm thay đổi phương pháp học. Ngoài thời gian nghe giảng trên lớp, cô chủ yếu tự học và luyện đề ở nhà. Mỗi ngày, nữ sinh này dành 6 giờ đồng hồ để học tiếng Anh. Trong suốt 1 năm ôn luyện, cô đã giải được từ 200 đến 300 đề thi của các năm, trường khác nhau. "Sau này khi hướng dẫn các học viên của dự án, mình luôn khuyên họ tránh khỏi tư duy sai lầm của bản thân trước đó. Vì tiếng Anh là ngôn ngữ, mà đã là ngôn ngữ thì phải biết cách dùng chứ không chỉ học thuộc được", Ngọc nói thêm. ‏

Tổng kết năm lớp 7 với điểm số trung bình cao nhất khối, Ngọc được nhận học bổng toàn phần tại một trung tâm tiếng Anh của tỉnh. Từ đây, cô được tiếp xúc nhiều và dần có niềm đam mê đặc biệt với bộ môn này. ‏

‏"Mình nghĩ rằng bên cạnh sự hướng dẫn của thầy cô thì tự học là phương pháp tốt nhất. Có một cách rất hay và hiệu quả với mình đó chính là xem phim nước ngoài. Mình sẽ bắt chước trọng âm, ngữ điệu... của những nhân vật hay câu thoại yêu thích. Nhờ đó, kỹ năng nghe và nói được cải thiện nhiều", Ngọc tiết lộ.

Bảo Ngọc luôn năng nổ trong các hoạt động vì cộng đồng NVCC

‏Cũng trong mùa hè năm ấy, Ngọc vinh dự là 1 trong hơn 100 học sinh Việt Nam tham gia chương trình trao đổi ở Mỹ. Sau khi kết thúc, cô quyết định học song song 2 chương trình: lớp 9 của Trường Balboa ‏‏(Mỹ), theo hình thức trực tuyến và lớp 8 ở Việt Nam. Suốt 4 năm học tại Trường Balboa, Ngọc luôn đạt thành tích tốt, chưa bao giờ "rơi" khỏi điểm A. Tại Việt Nam, cô nàng này cũng luôn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi trong 11 năm liền. ‏

‏"Vì học chương trình của nước ngoài nên đôi khi có những từ vựng, kiến thức mới lạ. Tuy nhiên, mình luôn nhìn nhận với góc độ tích cực và xem đó là cơ hội để tìm hiểu, phát triển bản thân", Ngọc cho biết. ‏

Sứ mệnh của "Người yêu Anh"

‏Tháng 1.2022, Ngọc thành lập Dự án "Người yêu Anh" với mong muốn giúp đỡ bạn trẻ gặp khó khăn trong môn tiếng Anh. "Mình may mắn hơn nhiều người khác khi có môi trường giao tiếp với người bản xứ. Mình muốn những bạn mất căn bản về tiếng Anh, không có điều kiện đến trung tâm học... sẽ có nơi để phát triển kỹ năng này. Trong thời kỳ hội nhập quốc tế như hiện nay thì ngoại ngữ là kỹ năng rất quan trọng để bạn trẻ phát triển bản thân cũng như tạo ra nhiều cơ hội hơn", Ngọc chia sẻ. ‏

‏Để đảm bảo tính chuyên nghiệp cho dự án, Ngọc không ngừng trau dồi kiến thức cho mình. Nữ sinh này đã đạt chứng chỉ TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages: một bằng cấp chuyên môn được công nhận trong việc giảng dạy tiếng Anh cho người nói các ngôn ngữ khác) do tổ chức Educap - Australian International TESOL Hanoi cấp. "Thật ra không ‏‏gặp quá nhiều khó khăn trong việc hướng dẫn học viên, bởi mình cũng đã từng tự ti, cũng chẳng giỏi… nên luôn đặt bản thân vào trường hợp của các bạn và có cách giải quyết phù hợp nhất", Ngọc nói.‏

‏"Người yêu Anh" được chia thành 2 nhánh chính, gồm: "Ở đây có gốc tiếng Anh" và "Quỹ Khuyến học". Trong đó, "Ở đây có gốc tiếng Anh" tổ chức học trực tuyến với số lượng gần 500 học viên. Những ngày đầu thành lập dự án chỉ có 30 người tham gia, sau đó đã thu hút nhiều bạn trẻ đến từ các tỉnh thành khác nhau và du học sinh Việt Nam đang học tập tại nước ngoài, như Hàn Quốc, Nhật Bản… Còn số tiền thu được từ công việc gia sư của mình (có tính phí), Ngọc góp vào "Quỹ Khuyến học". Mỗi năm dùng quỹ để tặng quà và quyên góp cho các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

‏"Đây là dự án phi lợi nhuận. Mình từ chối nhận bất kỳ sự quyên góp nào vì không muốn nó mất đi bản chất và sứ mệnh ban đầu. ‏‏Đó cũng là cách để mình cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Ai cũng phấn đấu để có được hạnh phúc, cho nên mình luôn cố gắng giúp đỡ những số phận khác. Giúp đỡ thêm 1 người, mức độ hạnh phúc lại càng tăng lên", Ngọc bày tỏ. ‏

‏Chia sẻ về dự định tương lai, Ngọc cho hay ‏‏ngoài mục tiêu thi đỗ đại học, cô vẫn sẽ tiếp tục thực hiện Dự án "Người yêu Anh", duy trì tổ chức, tham gia các hoạt động vì cộng đồng khác. ‏

‏Nhận xét về nữ sinh này, anh Lê Trần Anh Hùng, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Cà Mau, chia sẻ: "Bảo Ngọc là cô gái rất tích cực, nhiệt huyết, năng nổ trong nhiều hoạt động Đoàn - Hội của tỉnh. Dự án "Người yêu Anh" đã mang lại kết quả tốt đẹp cho rất nhiều bạn trẻ trong và ngoài nước. Với tinh thần thanh niên Việt Nam cần phải có "tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn", Bảo Ngọc luôn nỗ lực rèn luyện để cống hiến cho quê hương, đất nước, chủ động sáng tạo trong các hoạt động vì cộng đồng. Em xứng đáng là 1 trong những tấm gương sáng để đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh học tập và noi theo".

Những thành tích nổi bật khác của Nguyễn Nam Bảo Ngọc: ‏- Trình độ tiếng Anh hiện tại ở bậc 6 khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR - Common European Framework of Reference)‏. ‏- Thủ khoa đầu vào lớp chuyên Anh K30, Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau). ‏- Đại sứ truyền thông dự án Abroad Insider (gần 35.000 thành viên) - kết nối các bạn trẻ trong nước với du học sinh. ‏‏ ‏- Trưởng ban điều hành CLB tiếng Anh, Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau). ‏ ‏- Trưởng ban tổ chức dự án tâm lý học đường The AM Project - Another ME với gần 15.000 lượt theo dõi (từ năm 2021 đến nay).