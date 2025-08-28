Chủ nhân hit 'Gangnam Style' bị bắt

Theo đó, đồn cảnh sát Seoul Seodaemun đang điều tra chủ nhân hit Gangnam Style (tên thật là Park Jae-sang, nghệ danh Psy) và một bác sĩ bệnh viện đại học sau khi bắt giữ họ về tội đã để bên thứ ba (có cả quản lý nghệ sĩ) lấy thuốc theo toa một cách bất hợp pháp thay vì điều trị trực tiếp.

Psy bị cáo buộc đã nhận các loại thuốc hướng thần mà không hề thăm khám trực tiếp ẢNH: BILLBOARD

Psy bị cáo buộc đã nhận các loại thuốc hướng thần Xanax và Stilnox từ một bệnh viện đại học ở Seoul mà không thăm khám trực tiếp từ năm 2022 cho đến gần đây.

Cảnh sát được cho là đã phát hiện những tình tiết đáng ngờ thông qua một nguồn tin ẩn danh cũng như những cuộc kiểm tra đột xuất bệnh viện đại học để thu thập hồ sơ bệnh án liên quan.

Xanax và Stilnox là thuốc hướng thần được sử dụng để điều trị rối loạn giấc ngủ, rối loạn lo âu và trầm cảm. Chúng được biết là có nguy cơ gây lệ thuộc và nghiện cao, vì vậy việc khám trực tiếp và kê đơn là bắt buộc. Bác sĩ của Psy được cho là đã phủ nhận những cáo buộc này và khẳng định bệnh nhân của mình được điều trị từ xa.

Công ty quản lý của Psy, P Nation, cũng đưa ra lời xin lỗi ngay sau đó, nói rằng việc nhận thuốc ngủ theo toa thông qua người khác là một "sai sót và lỗi lầm rõ ràng". Thông báo cho biết: "Psy đã được chẩn đoán mắc chứng rối loạn giấc ngủ mãn tính và đang dùng thuốc ngủ theo chỉ định của bác sĩ".

Công ty cho biết: "Đã có những trường hợp thuốc ngủ được bên thứ ba thu thập và cảnh sát hiện đang điều tra", đồng thời nói thêm không có hành vi sai trái cố ý nào. Phía này cũng bác bỏ tin đồn "nghiện thuốc" của nam nghệ sĩ khi khẳng định: "Việc sử dụng thuốc ngủ được thực hiện theo đúng liều lượng".

Theo luật pháp Hàn Quốc, thuốc hướng thần chỉ có thể được kê đơn sau khi tham khảo ý kiến trực tiếp của bác sĩ và bệnh nhân thường phải tự đi lấy thuốc. Chỉ trong những trường hợp rất hạn chế như thông qua các thành viên gia đình trực hệ hoặc người chăm sóc, thì việc nhận hộ mới được cho phép.

Cảnh sát đã thu thập hồ sơ bệnh án thông qua việc khám xét và thu giữ tại bệnh viện và đang tiếp tục điều tra.