Chủ nhân hit 'Ghen Cô Vy': Thời gian qua tôi gần như không gặp gỡ ai

Min là nữ ca sĩ nổi tiếng nhờ những bản hit như Đừng yêu nữa, em mệt rồi; Vì yêu cứ đâm đầu; Trên tình bạn, dưới tình yêu; Ghen Cô Vy; Tìm; Em mới là người anh yêu... Tuy nhiên, trong suốt thời gian vừa qua, cô không có nhiều hoạt động sôi nổi như các đồng nghiệp cùng thời.

Album của Min bao gồm những ca khúc: Fragile (intro), Quá muộn, Loser (kết hợp cùng nhóm Chillies), Phải viết bao nhiêu bản tình ca, Chế độ im lặng, Điều em khó nói, ILYSMBIHTLYG, Chẳng phải tình đầu sao đau đến thế (feat Dangrangto & Antransax), (Từng là) Boyfriend, Girlfriend, Có em là nhà và Tựa đề Dear Min Ảnh: NVCC

Đến khoảng thời gian gần đây, Min bất ngờ thông báo trở lại với album phòng thu thứ hai mang tên Dear Min gồm 10 ca khúc khiến fan háo hức. Sản phẩm này như một cuộc trò chuyện thành thật giữa Min và nội tâm của chính mình. Hơn hết, đó cũng là hành trình cô tự mình nhìn lại những gì đã trải qua và chân thành chia sẻ với khán giả thông qua âm nhạc. Đặc biệt, trong dự án mới, Min lựa chọn thể hiện khía cạnh mong manh và dễ vỡ, thay vì giữ hình ảnh tươi sáng và năng lượng tích cực thường thấy ở các sản phẩm trước đây.

Năm 2020, Min cùng với nhạc sĩ Khắc Hưng và Erik từng 'gây sốt' với ca khúc Ghen Cô Vy trong dự án truyền thông y tế, phòng chống dịch Covid-19 của Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (NIOEH) thuộc Bộ Y tế Ảnh: NVCC





Chủ nhân hit 'Ghen Cô Vy' tổn thương vì không ai hiểu mình

Các ca khúc trong album không đơn thuần xoay quanh chuyện tình yêu, mà đó còn là trải nghiệm của Min khi đi qua những tổn thương. Nữ ca sĩ 8X thừa nhận, 3 năm qua có nhiều chuyện khiến con tim cô đau nhói nhưng thay vì để nó dằn vặt thì cô xem đó như một bài học. Từ đó, Min muốn khán giả thấy được cách cô đứng dậy, tìm thấy sự bình yên và niềm vui trong cuộc sống.

Min trở lại với "đường đua" âm nhạc sau gần 3 năm vắng bóng Ảnh: NVCC

Chia sẻ thêm về khó khăn mình đã trải qua, Minh tâm sự: "Tôi cảm thấy không ai thật sự hiểu mình, dù có nói ra cũng khó có ai thấu hết câu chuyện bên trong. Và có lẽ chính sự cô đơn ấy khiến tôi tổn thương nhất. Tôi dần thu mình lại, khó bộc lộ cảm xúc hay chia sẻ suy nghĩ ra bên ngoài. Gần như, tôi không gặp gỡ ai mà chỉ nói chuyện một vài người bạn thân lâu năm. Nhưng cũng nhờ khoảng lặng đó, tôi học cách lắng nghe chính mình, chậm rãi và dịu dàng hơn. Có lẽ vì thế, các bài hát này trở thành nơi tôi được nói ra một phần nỗi lòng của mình".

Khi làm album này, Min phải đối diện với những nỗi buồn nhưng cô chọn cách chấp nhận để vượt qua "bóng tối" thay vì né tránh. Cô cũng gửi lời cảm ơn những khán giả đã chờ đợi mình và làm điểm tựa tinh thần cho mình.

Chủ nhân hit Trên tình bạn, dưới tình yêu mong rằng những ai đang trải qua chuyện không vui sẽ biết cách vực dậy tinh thần và hiểu rằng: "Bạn vốn dĩ đã xứng đáng được yêu, không cần phải trở nên tốt hơn, không cần phải gồng mình thêm nữa. Rồi sẽ đến lúc bạn hiểu, tất cả những điều từng khiến bạn đau, thật ra đang dẫn bạn đến nơi này, nơi bạn có thể nhìn lại và mỉm cười".