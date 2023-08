Chủ nhân hit 'To The Moon': Nhiều người không biết tôi là ca sĩ Việt

Tạo hình khác biệt của Hooligan. trong MV The Sun NVCC

Vừa qua, Hooligan. phát hành MV The Sun, tiếp tục là một ca khúc tiếng Anh mang giai điệu pop rock. Bài hát được nam ca sĩ hoàn thành trong 5 tháng là lời cảm ơn của anh đến những người đã hỗ trợ, giúp tên tuổi được công chúng biết đến nhiều hơn.

Nói thêm về thông điệp của ca khúc mới, Hooligan. cho biết: "Dù ở trong hoàn cảnh nào, tăm tối như thế nào, hãy biết rằng bạn không cô đơn. Sẽ luôn có những người đặc biệt xuất hiện trong cuộc sống của bạn tựa như những tia sáng rọi vào để bạn biết được mình là ai và đang ở đâu. Hãy nắm bắt nó để trở nên tốt hơn và để bản thân trở thành tia sáng cho những người đang cần sự giúp đỡ".

Hầu hết các ca khúc của Hooligan. đều mang màu sắc Âu Mỹ nên ít người biết anh là một ca sĩ Việt Nam

Hooligan. (tên thật là Lê Công Thành), từng giành giải nhì chương trình I Can Sing (2015), Á quân Music Bus (2017), Á quân Sony Show (2017)... Theo Hooligan., nghệ danh của anh được bắt nguồn từ tình yêu dành cho thần tượng Bruno Mars.

Chia sẻ với Thanh Niên, Hooligan. cho biết: "Mình vẫn còn nhớ, hồi còn là học sinh, mỗi khi đi học về mình cứ ngồi lì trên chiếc ghế bố bật MTV lên và nghe. Lúc đó và cho tận đến giờ, mình rất yêu âm nhạc của Bruno Mars. Anh ấy là một hiện tượng âm nhạc toàn cầu với album Doo-Wops & Hooligans. Và Hooligans là những đồng đội của Bruno, bất kỳ ở đâu, dù là trong bài hát hay trên những sân khấu. Đó là lý do mình chọn Hooligan. làm nghệ danh".

Song song đó, Hooligan. thừa nhận việc nổi lên nhờ ca khúc To The Moon (30 triệu lượt xem trên YouTube) là điều may mắn và nó vô tình khiến anh bị hiểu lầm là một ca sĩ nước ngoài. "Mình nghĩ bất cứ điều gì xảy ra đều có lý do. Việc nhiều người không biết mình là một nghệ sĩ Việt Nam cũng dễ hiểu vì mình may mắn được biết đến bởi những ca khúc tiếng Anh. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình không thích tiếng Việt, mình yêu tiếng Việt. Và mọi người hãy cùng chờ đón album đầu tay sắp tới của mình để cùng khám phá thêm những điều thú vị và thế giới âm nhạc của mình nhé", anh nói.