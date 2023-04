Chú nhím Sonic không còn 'bất tử' trong tựa game mới của Sega

Theo The Verge, Sega vừa bất ngờ tung ra một trò chơi Sonic the Hedgehog mới cho PC và Mac.

Trò chơi mới sở hữu tiêu đề khá khó hiểu là The Murder of Sonic the Hedgehog, và người chơi sẽ được đưa vào một cuộc điều tra về cái chết bí ẩn của chú nhím Sonic trên tàu Mirage Express trong buổi tiệc mừng sinh nhật của Amy Rose.

Trò chơi được tung ra vào thời điểm ngày quốc tế nói dối Cá tháng Tư, khiến nhiều người hoài nghi về việc Sonic có thực sự bị sát hại hay không? Đây không phải là trò đùa, chú nhím xanh siêu tốc độ Sonic đã nằm gục trên sàn nhà trong phần mở màn của trò chơi.

Liệu Sonic có thực sự đã chết? người chơi sẽ phải vượt qua toàn bộ trò chơi để tìm ra câu trả lời cuối cùng. Công việc cụ thể là thu thập bằng chứng và sau đó đối mặt với những kẻ tình nghi. Trò chơi có các nhân vật khác ngoài Sonic như Amy và Knuckles, nhưng người chơi sẽ điều khiển một nhân vật mới chưa rõ danh tính.



Hiện The Murder of Sonic the Hedgehog đang được cung cấp miễn phí trên nền tảng trò chơi Steam.