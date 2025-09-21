Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Chủ quán café chạy hơn 300km để tận tay nhận thưởng 50 triệu đồng từ Number 1

Nguồn: THP
21/09/2025 08:00 GMT+7

Mới 19 tuổi, chị Lê Thị Ngọc Trang (xã Vĩnh Gia, An Giang) đã có chuyến đi xa đáng nhớ: cùng chồng và gia đình chạy xe hơn 300 km từ sáng sớm đến Bình Dương (cũ) để tận tay nhận giải Nhất 50 triệu đồng từ chương trình khuyến mãi hè 'Tiếp năng lượng, bền đam mê' của Number 1.

"Vui quá trời, cả nhà chạy một lèo từ 6 giờ sáng đến công ty lúc 2 giờ chiều mà quên nghỉ ngơi ăn uống, quên luôn cả đói," Trang cười tươi kể, gương mặt không giấu nổi sự phấn khích.

Number 1: Đồ uống "ruột" của cô chủ quán trẻ

Chị Trang vốn là chủ quán cà phê nhỏ, bán đủ loại đồ uống nhưng với chị - "chân ái" vẫn là Nước tăng lực Number 1. "Gu của em là hương vị Number 1, thơm ngon, đã khát. Bán quán có ngày trúng, ngày thất nhưng dù thế nào em cũng phải uống một chai Number 1 để tỉnh táo và có sức chạy bàn," chị chia sẻ.

Chủ quán café chạy hơn 300km để tận tay nhận thưởng 50 triệu đồng từ Number 1- Ảnh 1.

Chị Lê Thị Ngọc Trang nhận giải Nhất trị giá 50 triệu đồng tiền mặt từ đại diện nhãn hàng nước tăng lực Number 1.

Thói quen uống Number 1 trở thành "bí kíp nạp năng lượng" giúp chị vừa buôn bán vừa chăm con nhỏ. Tình cờ nhìn thấy chương trình khuyến mãi hè trên nhãn chai Number 1, chị đã thử vận may gần 20 lần và cuối cùng may mắn cũng đã đến.

"Nhận tin báo trúng, em cũng hơi run, sợ bị lừa. Nhưng kiểm tra tin nhắn và website xong, thì biết là thật. Trúng 50 triệu đồng chỉ nhờ chai nước Number 1 thì thật không thể tin nổi bởi đây là số tiền bằng cả năm em bán quán!" Trang bật cười.

Chuyến đi trọn vẹn cảm xúc

Đến công ty Number 1 sớm hơn giờ hẹn, Trang được đón tiếp và trải nghiệm quy trình sản xuất các sản phẩm – nơi ra đời những chai nước gắn bó với chị suốt nhiều năm. "Ấn tượng nhất là sự chuyên nghiệp và tận tâm của các anh chị, từ lúc gọi điện hướng dẫn làm hồ sơ cho đến tận hôm nay em nhận thưởng. Từ đầu đến cuối đều khiến em thấy được trân trọng" chị bày tỏ.

Chủ quán café chạy hơn 300km để tận tay nhận thưởng 50 triệu đồng từ Number 1- Ảnh 2.

Chị Trang cùng người thân trải nghiệm các dịch vụ, sản phẩm khó quên tại Number 1.

Giải thưởng này không chỉ là khoản tiền lớn với những người như Trang, mà còn là động lực để chị tiếp tục kinh doanh. "Em sẽ dùng một phần tiền lấy thêm nước tăng lực Number 1 và hàng hóa về bán, mong quán ngày càng ổn định để lo cho con," Trang hào hứng kể.

Đam mê được tiếp năng lượng

Hơn 20 năm qua, Number 1 không chỉ là nước tăng lực "đã khát" mà còn là người bạn đồng hành của hàng triệu người trẻ. Mỗi chai nước không chỉ giúp nạp pin cho ngày dài, tiếp thêm năng lượng, sự tỉnh táo mà còn đem đến những cơ hội bất ngờ như câu chuyện của chị Trang – cô chủ quán nhỏ trúng 50 triệu đồng chỉ từ thói quen thưởng thức đồ uống yêu thích.

Chủ quán café chạy hơn 300km để tận tay nhận thưởng 50 triệu đồng từ Number 1- Ảnh 3.

Niềm vui của chị Trang khi cầm 50 triệu tiền mặt trên tay nhờ uống Number 1.

Chị Trang tươi cười rạng rỡ nói: "Number 1 tiếp năng lượng cho em mỗi ngày. Giờ còn mang về giải thưởng to đùng, giúp em có thêm vốn để duy trì quán nhỏ của mình. Đúng là uống Number 1, đam mê nào cũng bền!"

Mùa hè bùng nổ cùng Number 1

Trong suốt 3 tháng hè, chương trình khuyến mại của Number 1 không chỉ tiếp năng lượng cho hàng triệu người trẻ theo đuổi đam mê mà còn mang đến những khoảnh khắc hạnh phúc, "rót thêm" cảm xúc rộn ràng khó quên cho khách hàng khắp nơi.

Chủ quán café chạy hơn 300km để tận tay nhận thưởng 50 triệu đồng từ Number 1- Ảnh 4.

Number 1 tiếp năng lượng cho em mỗi ngày. Giờ còn mang về giải thưởng to đùng. Đúng là uống Number 1 – đam mê nào cũng bền!” – chị Trang hạnh phúc nói.

Ngoài niềm vui của chị Trang trúng 50 triệu đồng, còn có sự hân hoan của người mẹ xứ Thanh may mắn có tiền trả nợ; niềm vui của người công nhân nơi biên giới Kontum (cũ) có thêm tiền lo cho con trước năm học mới; niềm hạnh phúc của anh nông dân xứ Quảng có iPad Air để kết nối công nghệ, phát triển nghề nông, hay niềm vui của một tài xế tại Đồng Nai khi có thêm chi phí trang trải cho cuộc sống…

Chủ quán café chạy hơn 300km để tận tay nhận thưởng 50 triệu đồng từ Number 1- Ảnh 5.

Chương trình khuyến mãi của Number 1 luôn thu hút hàng triệu lượt khách hàng tham gia.

Trong nhiều năm qua, những câu chuyện trúng thưởng nhờ uống Number 1 đã truyền cảm hứng cho khách hàng khắp cả nước. Dễ chơi, dễ trúng chính là lý do tạo nên sức hút cho chương trình khuyến mãi của Number 1 và mang đến những cảm xúc vỡ òa cho hàng triệu người tiêu dùng qua từng mã code, từng tin nhắn, từng vòng quay trúng thưởng.

Được tổ chức từ ngày 5/5 đến hết ngày 2/8 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 10 tỷ đồng, chương trình khuyến mại "Tiếp năng lượng, bền đam mê" đã thu hút hơn 1.5 triệu lượt khách hàng tham gia. Đến nay, Number 1 đã trao hơn 866.668 giải thẻ cào điện thoại trị giá hơn 9.5 tỷ đồng cho hàng trăm ngàn khách hàng trên cả nước cùng 03 giải Nhất - mỗi giải 50 triệu đồng tiền mặt; 09 giải Nhì - mỗi giải là một iPad Air 6 M2; 09 giải Ba - mỗi giải là một AirPods Max; 09 giải Tư - mỗi giải là một loa JBL Partybox.



Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
