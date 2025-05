Chủ quán cơm gà hành hung khách ở Bình Định: Công an vào cuộc điều tra

Ngày 27.5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ việc chủ quán cơm gà hành hung khách xảy ra tại quán cơm gà 5 Tấn, nằm trên đèo Nhông, xã Mỹ Trinh (H.Phù Mỹ, Bình Định). Theo nội dung clip, chủ quán đã cầm ghế nhựa lao ra đánh một người đàn ông khiến người này bị gãy ngón tay út. Vụ việc chỉ dừng lại khi có người can ngăn.

Ông Châu Đình Tấn, chủ quán cơm gà 5 Tấn cầm ghế nhựa đuổi đánh khách ẢNH: CĂT TỪ CLIP

Mâu thuẫn vì giá hai đĩa cơm gà 280.000 đồng ?

Theo đoạn clip được chia sẻ trên Facebook, vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 25.5. Hai người đàn ông dừng ăn tại quán cơm gà 5 Tấn, sau đó xảy ra mâu thuẫn với chủ quán khi được báo giá 280.000 đồng cho 2 đĩa cơm gà. Cho rằng giá quá cao, một trong hai vị khách lấy điện thoại quay video trước quán thì bị chủ quán cầm ghế lao ra đuổi đánh.

Người đàn ông bị đánh được xác định là ông Đinh Xuân Tiến (38 tuổi, quê Nam Định). Theo lời ông Tiến trong clip, ông bị gãy ngón tay út sau cú đánh của chủ quán.

Một người đàn ông mặc áo đen sau đó đến can ngăn nhưng chủ quán vẫn có thái độ hung hăng, tiếp tục tìm cách lao vào hành hung khách. Chỉ khi có hai phụ nữ can thiệp, sự việc mới được dừng lại.

Hành hung khách là không đúng

Chiều 27.5, ông Võ Thanh Hoàng, Chủ tịch UBND xã Mỹ Trinh, xác nhận địa phương đã nắm được thông tin vụ việc chủ quán cơm gà hành hung khách và đang chờ kết quả xác minh từ công an xã.

“Quán cơm gà 5 Tấn kinh doanh lâu năm trên địa bàn và từng có uy tín. Không rõ mâu thuẫn ra sao nhưng hành vi hành hung khách là không đúng”, ông Hoàng nhấn mạnh.

Vị khách tố bị chủ quán cơm gà đánh gãy ngón tay út ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Công an xã Mỹ Trinh cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin, đến hiện trường xác minh và đang tiến hành làm rõ vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, chủ quán cơm gà hành hung khách là ông Châu Đình Tấn (48 tuổi, ở TT.Phù Mỹ, H.Phù Mỹ), còn người bị đánh là ông Đinh Xuân Tiến. Vị khách thứ hai đi cùng là ông Hoàng Văn Vũ (40 tuổi, quê Thanh Hóa), cả hai là tài xế vận chuyển thư báo.

Công an xã đã thu giữ thẻ nhớ từ camera an ninh của quán và lấy lời khai ban đầu từ ông Tấn. Tuy nhiên, do ông Tiến và ông Vũ phải tiếp tục hành trình để kịp thời gian giao thư, cơ quan công an vẫn chưa lấy được lời khai chính thức. Hiện công an đã liên hệ mời hai tài xế quay lại làm việc.

Lãnh đạo Công an xã Mỹ Trinh cũng cho biết, theo lời khai ban đầu của ông Tấn, hai khách gọi 2 đĩa cơm, mỗi đĩa gồm nửa con gà kèm theo 1 lon bia Heineken cao, tổng cộng 280.000 đồng. Sau khi xảy ra tranh cãi, ông Tấn cầm ghế nhựa rượt đánh khách. Ông Tiến đáp trả bằng một thanh sắt đánh vào chân ông Tấn, khiến ông này càng tức giận và tiếp tục đuổi đánh, cho đến khi được can ngăn.

Hiện vụ việc chủ quán cơm gà hành hung khách ở Bình Định đang được Công an xã Mỹ Trinh tiếp tục điều tra, xác minh để báo cáo Công an H.Phù Mỹ và Công an tỉnh Bình Định xử lý theo quy định pháp luật.