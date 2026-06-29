Chủ quan đau lưng, tê chân: Nam sinh 23 tuổi phát hiện thoát vị đĩa đệm

Đau lưng thường được xem là vấn đề sức khỏe phổ biến ở người trung niên hoặc người lao động nặng. Tuy nhiên, thực tế tại các cơ sở y tế cho thấy không ít người trẻ cũng đang phải đối mặt với các bệnh lý cột sống từ sớm. Trường hợp của N.H.T (23 tuổi) là một ví dụ.

Đau lưng kèm tê chân, uống thuốc vẫn không đỡ

Từ Đồng Tháp lên TP.HCM học tập, T. có thói quen ngồi học trong thời gian dài. Bên cạnh đó, anh cũng thường xuyên chơi thể thao và từng có thời gian tập võ.

Khoảng 2 tuần trước khi nhập viện, T. bắt đầu xuất hiện tình trạng đau vùng thắt lưng, kèm cảm giác tê lan xuống chân trái. Ban đầu, anh cho rằng nguyên nhân chỉ là do ngồi học nhiều hoặc vận động quá sức nên không quá lo lắng.

Khi cơn đau kéo dài, T. đến một phòng khám gần nơi đang học tập để thăm khám và được kê thuốc điều trị. Tuy nhiên sau nhiều ngày dùng thuốc, các triệu chứng không thuyên giảm mà còn nặng hơn. Cơn đau lan xuống chân trái khiến việc đi lại ngày càng khó khăn.

Nhận thấy cơn đau ngày càng nghiêm trọng, T. đã cùng mẹ đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn theo sự giới thiệu của người quen. Tại đây, anh được tiếp nhận tại phòng khám Ngoại Thần kinh và nhanh chóng được chỉ định thăm khám chuyên sâu.

Kết quả MRI khiến nam sinh bất ngờ

Sau khi thăm khám lâm sàng, BS.CKI Nguyễn Hải Tâm, bác sĩ chuyên khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI) cột sống thắt lưng nhằm xác định nguyên nhân gây đau kéo dài.

Tình trạng thoát vị đĩa đệm của người bệnh so với bình thường ẢNH: BVCC

Kết quả cho thấy người bệnh bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng L5-S1 kèm mảnh rời chèn ép nặng vào rễ thần kinh, đồng thời ghi nhận tình trạng thoái hóa đĩa đệm và hẹp ống sống. Nhờ hình ảnh MRI cột sống thắt lưng, các bác sĩ không chỉ xác định được vị trí thoát vị mà còn ghi nhận mảnh rời đĩa đệm đang chèn ép nặng vào rễ thần kinh.

Theo BS.CKI Nguyễn Hải Tâm, đây chính là nguyên nhân gây ra các triệu chứng đau lưng, tê lan xuống chân và khiến việc đi lại, sinh hoạt của người bệnh bị ảnh hưởng đáng kể.

Vì sao người trẻ bị thoát vị đĩa đệm?

Hình ảnh MRI giúp bác sĩ xác định tình trạng thoát vị đĩa đệm kèm mảnh rời chèn ép thần kinh, nguyên nhân gây đau lưng và tê lan xuống chân trái ở người bệnh ẢNH: BVCC

BS.CKI Nguyễn Hải Tâm cho biết, ở người trẻ, thoát vị đĩa đệm thường không xuất hiện đột ngột mà là kết quả của nhiều yếu tố tích lũy theo thời gian.

Việc ngồi học hoặc làm việc liên tục trong nhiều giờ làm tăng áp lực lên cột sống thắt lưng. Nếu duy trì tư thế không đúng hoặc ít vận động, đĩa đệm có thể bị tổn thương sớm hơn bình thường.

Bên cạnh đó, các chấn thương khi chơi thể thao hoặc tập luyện không đúng kỹ thuật cũng là yếu tố làm tăng nguy cơ thoát vị đĩa đệm.

Trường hợp của T. là một ví dụ điển hình khi nhiều yếu tố nguy cơ có thể cùng tồn tại ở người trẻ, bao gồm thói quen ngồi học kéo dài và tiền sử tham gia các hoạt động thể thao cường độ cao.

Theo bác sĩ, không ít người trẻ có tâm lý chủ quan khi xuất hiện đau lưng vì nghĩ rằng đây chỉ là biểu hiện mệt mỏi thông thường. Điều này khiến không ít người đến bệnh viện khi bệnh đã tiến triển nặng hơn và ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt hằng ngày.

Phẫu thuật nội soi giúp giải phóng chèn ép thần kinh

Đối với trường hợp của T., tình trạng thoát vị đĩa đệm đã gây chèn ép thần kinh rõ rệt, trong khi việc điều trị bằng thuốc không mang lại hiệu quả như mong muốn.

Sau khi đánh giá kết quả thăm khám & hình ảnh MRI, các bác sĩ xác định nguyên nhân chính gây ra triệu chứng là khối thoát vị đĩa đệm L5-S1 kèm mảnh rời chèn ép nặng vào rễ thần kinh. Ngay sau đó, người bệnh được chỉ định phẫu thuật nội soi lấy nhân đệm L5-S1 nhằm giải phóng rễ thần kinh đang bị chèn ép.

Ê-kíp bác sĩ Ngoại Thần kinh - Cột sống thực hiện phẫu thuật điều trị cho người bệnh ẢNH: BVCC

Theo BS.CKI Nguyễn Hải Tâm, đây là phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn, giúp hạn chế tổn thương mô lành xung quanh, đồng thời hỗ trợ người bệnh phục hồi nhanh hơn sau điều trị.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau mổ, tình trạng đau lưng và tê chân của người bệnh cải thiện rõ rệt. Người bệnh được hướng dẫn tập vận động sớm và tiếp tục theo dõi quá trình hồi phục.

Đừng xem nhẹ những cơn đau lưng kéo dài

Trước khi xuất viện, T. được bác sĩ hướng dẫn nghỉ ngơi hợp lý, duy trì chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, tăng cường rau xanh và trái cây, đồng thời hạn chế các hoạt động gây áp lực lớn lên cột sống trong giai đoạn đầu hồi phục.

BS.CKI Nguyễn Hải Tâm khuyến cáo người dân nên đi khám sớm nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau lưng kéo dài, đau lan xuống mông hoặc chân, tê bì chân tay, cảm giác yếu cơ hoặc khó khăn khi vận động.

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