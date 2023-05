Chủ quán hải sản ở Nha Trang: Nhân viên đánh người là sai nhưng quyết làm rõ mọi chuyện

Liên quan đến vụ khách tố quán hải sản T.M ở TP.Nha Trang đánh người vô cớ, ngày 24.5, trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Văn Phúc, chủ quán hải sản, cho biết vụ việc đã được chuyển lên Công an TP.Nha Trang để xử lý và Công an đã mời những nhân viên của quán có liên quan đến làm việc.

Ông Phúc cũng đã nói chuyện với chị Lê Thị Ánh Tuyết (Lâm Đồng) - người đăng Facebook tố vụ việc trên và mong muốn vợ chồng chị Tuyết xuống TP.Nha Trang để đối chứng, làm việc với cơ quan chức năng để làm sáng tỏ những khúc mắc. Tuy nhiên, chị Tuyết cho biết đang bận nhiều việc nên chưa xuống được.

Chồng chị Tuyết sau khi bị hành hung FACEBOOK NHÂN VẬT

Theo ông Phúc, mặc dù chị Tuyết đã rút bài, tuy nhiên sự việc đã lan truyền rộng rãi, điều này không chỉ gây ảnh hưởng tới quán nói riêng mà còn ảnh hưởng rất lớn tới hình ảnh của du lịch Nha Trang - Khánh Hòa nói chung.

"Sau khi bài viết của chị Tuyết được chia sẻ rộng rãi đã có rất nhiều người nhắn tin, gọi điện đe dọa, lăng mạ tôi và cả gia đình tôi. Những điều này tôi đều có lưu lại để làm bằng chứng. Nếu vợ chồng chị Tuyết không xuống và đính chính thì tôi sẽ tiếp tục gửi đơn tới các cơ quan chức năng để làm rõ", anh Phúc cho biết.

Ông Phúc cũng thừa nhận việc nhân viên đánh người là sai và quán đã có hình thức xử lý riêng đối với những nhân viên này. Ngoài ra, khi nào có kết luận chính thức thì cơ quan chức năng sẽ xử lý tiếp hành vi, nếu có.

Hôm nay, trên tài khoản facebook Lê Thị Ánh Tuyết đã rút bài đăng trước đó và cho biết, việc ẩn bài không phải vì sợ hay sai. "Nhưng vì Nha Trang sắp tới Lễ Festival Biển. Mình tin rằng Nha Trang vẫn rất đẹp, vẫn rất đáng sống. Vụ việc tới đây là khép được rồi", tài khoản Lê Thị Ánh Tuyết viết.

Trước đó, ngày 22.5, trên Facebook xuất hiện bài viết "Đi Nha Trang gặp côn đồ" của tài khoản Lê Thị Ánh Tuyết tố cáo nhiều nhân viên một quán hải sản trên đường Trần Phú, TP.Nha Trang hành hung chồng của mình.



Theo nội dung người này đăng trên Facebook thì đây là "Một trải nghiệm hết sức đau theo nghĩa đen khi gia đình tôi đi du lịch". Bài viết nhanh chóng thu hút dư luận khi có hơn 2.000 bình luận cùng 2.100 lượt chia sẻ.

Theo bài đăng đó, chồng chị bị đánh vào đầu, mặt và lưng, chảy máu mũi, trán, môi và tụ máu trong mắt. May lúc đó có đội mũ bảo hiểm. Sự việc chỉ dừng lại khi Trưởng công an P.Vĩnh Nguyên đi ngang qua thấy sự việc tập trung đông người nên đã can thiệp.