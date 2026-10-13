Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy: 'Cách tiếp nối có ý nghĩa nhất là tiếp tục đầu tư vào con người'

ACB và UEH hợp tác triển khai chương trình Học bổng ACB NGUỒN: ACB

Đây là một trong những bước đi đầu tiên của chương trình dài hạn do ACB và gia đình ông Trần Mộng Hùng khởi xướng, hướng đến đồng hành với giáo dục và mở thêm cơ hội phát triển cho những người trẻ có năng lực, ý chí vươn lên và khát vọng đóng góp cho cộng đồng.

Mang tên nhà sáng lập ACB, chương trình tiếp nối một niềm tin đã đồng hành cùng ngân hàng từ những ngày đầu: "Con người là quan trọng nhất". Ông Trần Hùng Huy - Chủ tịch HĐQT ACB - cho biết: "Tôi may mắn được trưởng thành trong một môi trường mà những người sáng lập và các thế hệ lãnh đạo đi trước luôn đặt con người ở vị trí trung tâm. Được học hỏi trực tiếp từ thế hệ ấy giúp tôi hiểu rằng kế thừa không phải là giữ nguyên những gì đã có, mà là nhận lấy trách nhiệm làm cho những giá trị tốt đẹp tiếp tục lớn lên và phù hợp hơn với một thời đại mới. Sau hơn 12 năm đảm nhận vai trò Chủ tịch ACB, tôi càng tin rằng giá trị bền vững của một tổ chức không chỉ nằm ở quy mô hay kết quả kinh doanh, mà còn ở những con người mà tổ chức ấy góp phần phát triển".

Triết lý "Con người là quan trọng nhất"

Trước khi cùng những cộng sự đặt nền móng cho ACB, ông Trần Mộng Hùng từng học chuyên ngành ngân hàng tại UEH và có những năm tháng đứng trên bục giảng. Sau này, từ thế hệ sáng lập đến nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ nhân viên ACB, mối liên hệ với ngôi trường này tiếp tục được nối dài. Vì vậy, việc Học bổng ACB - Trần Mộng Hùng triển khai đầu tiên tại UEH mang ý nghĩa đặc biệt: một thế hệ từng đi từ giảng đường UEH để góp phần xây dựng ACB; hôm nay, ACB trở lại giảng đường ấy để cùng vun đắp cho những thế hệ tiếp theo.

Ông Trần Hùng Huy - Chủ tịch HĐQT ACB NGUỒN: ACB

Xuyên suốt hành trình của mình, ông Trần Mộng Hùng đề cao triết lý "Con người là quan trọng nhất". Đằng sau câu nói giản dị ấy là niềm tin: khi một người được trao tri thức, cơ hội và một nền tảng giá trị đúng đắn, họ không chỉ có khả năng thay đổi tương lai của chính mình mà còn có thể tạo ra những giá trị tốt đẹp hơn cho những người xung quanh.

Tinh thần hiếu học, sự chính trực, minh bạch, trách nhiệm với cộng đồng và niềm tin bền bỉ vào con người cũng là những giá trị ACB và gia đình ông Trần Mộng Hùng mong muốn gìn giữ và trao truyền thông qua chương trình mang tên ông. Vì thế, Học bổng ACB - Trần Mộng Hùng không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ chi phí học tập. Mỗi sự hỗ trợ còn là một sự ghi nhận, một lời khích lệ và một cơ hội để những người có ý chí vươn lên tiếp tục nuôi dưỡng tri thức, phẩm chất và khát vọng đóng góp cho gia đình, nhà trường và xã hội.

Giáo dục - Một phần trong DNA của ACB

Đầu tư cho con người và giáo dục không phải là một lựa chọn mới của ACB. Ngân hàng được hình thành bởi những người sáng lập có xuất phát điểm từ môi trường giáo dục; qua hơn ba thập kỷ, tinh thần học hỏi và phát triển con người dần trở thành một phần trong văn hóa của tổ chức. Giáo dục vì thế từng được Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy gọi là một phần trong "DNA của ACB".

Tinh thần đó được tiếp nối trong Chiến lược Phát triển bền vững 2026 - 2030 của ACB. Theo mô hình Creating Shared Value - CSV, ACB xác định giáo dục, sức khỏe và môi trường là ba lĩnh vực ưu tiên. Từng bước chuyển từ những hoạt động hỗ trợ riêng lẻ sang các chương trình dài hạn, nơi năng lực, nguồn lực và hệ sinh thái của ngân hàng được kết nối với những nhu cầu thực chất của xã hội để tạo ra tác động bền vững.

Trong giáo dục, cách tiếp cận ấy không chỉ nằm ở câu hỏi "trao bao nhiêu suất học bổng", mà rộng hơn là: ACB có thể cùng các đối tác giáo dục tạo thêm những điều kiện gì để một người trẻ phát triển và đi xa hơn? Đó có thể là một suất học bổng vào thời điểm cần thiết. Nhưng cũng có thể là một người mentor, một trải nghiệm nghề nghiệp đầu tiên, một cơ hội tiếp xúc với môi trường thực tế, một hướng nghiên cứu mới hay một cánh cửa nghề nghiệp được mở ra đúng lúc.

Theo tinh thần đó, Học bổng ACB - Trần Mộng Hùng được định hướng không như một hoạt động tài trợ đơn lẻ, mà là một hành trình đầu tư dài hạn vào con người, nơi những giá trị mà người sáng lập đặt nền móng được tiếp nối bằng cách ACB hôm nay tạo giá trị chung cho doanh nghiệp và xã hội.

Di sản của một người sáng lập có thể được nhìn thấy trong một thương hiệu, một tổ chức hay những thành quả được gây dựng qua nhiều năm. Nhưng có lẽ một dạng di sản khác còn bền vững hơn: những con người trưởng thành từ những giá trị mà thế hệ trước đã gieo xuống. Với Học bổng ACB - Trần Mộng Hùng, ACB và gia đình ông mong muốn tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần hiếu học, chính trực, trách nhiệm và khát vọng đóng góp những giá trị đã hiện diện từ những ngày đầu của ngân hàng và vẫn còn ý nghĩa đối với ACB hôm nay.