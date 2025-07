Chủ tịch cấp xã được giao thêm nhiều việc từ Chủ tịch cấp tỉnh

Theo đó, kể từ ngày 1.7.2025, việc quyết định thu hồi đất do chấm dứt sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người, không còn khả năng tiếp tục sử dụng do theo quy định tại luật Đất đai 2024 do Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, giải quyết mà không phân biệt người sử dụng đất là tổ chức hay cá nhân.

Do vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các xã, phường và đặc khu Côn Đảo căn cứ quy định pháp luật đất đai có liên quan để chủ động kiểm tra, rà soát các trường hợp phải thu hồi đất theo quy định tại luật Đất đai 2024 để xem xét, giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Sở Tài chính được đề nghị thông báo cho UBND các xã, phường và đặc khu Côn Đảo các dự án đầu tư đã hết hạn nhưng không đủ điều kiện để điều chỉnh hoặc gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư để tiến hành thủ tục thu hồi đất.

Đối với Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM và các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị rà soát hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai để xác định các trường hợp đã hết thời hạn sử dụng đất nhưng không lập thủ tục gia hạn sử dụng đất chuyển thông tin cho UBND các xã, phường và đặc khu Côn Đảo thực hiện thủ tục thu hồi đất theo quy định.

Chủ tịch UBND cấp xã được giao thêm nhiều việc từ Chủ tịch UBND cấp tỉnh ẢNH: ĐÌNH SƠN

Kể từ ngày 1.7.2025, Chủ tịch UBND cấp xã là người có thẩm quyền ra văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất ở địa phương để phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Theo quy định mới hiện nay, việc thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm, phải có văn bản chấp thuận của chủ tịch UBND cấp xã.

Ngoài ra, kể từ ngày 1.7.2025, việc tổ chức lập, thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã do các cơ quan thuộc cấp xã thực hiện.

Do đó, đối với việc tổ chức lập, thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị HĐND, UBND các xã, phường và đặc khu Côn Đảo tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, liên quan lĩnh vực đất đai, ngoài việc chuyển chức năng, nhiệm vụ và phân cấp, phân quyền của UBND, Chủ tịch UBND cấp huyện về cho UBND, Chủ tịch UBND cấp xã, Nghị định 151/2004 còn phân cấp, phân quyền một số chức năng, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh về UBND, Chủ tịch UBND cấp xã. Đây là nội dung mới mà cấp huyện trước đây và cấp xã hiện nay chưa từng giải quyết.

Do đó, để đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho tổ chức được liên tục, thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn, không để chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn, không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động bình thường của xã hội, người dân, doanh nghiệp, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản hướng dẫn về những nội dung này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp thực sự có khó khăn, vướng mắc, đề nghị UBND xã, phường và đặc khu Côn Đảo khẩn trương báo cáo, đề xuất nêu chính kiến cụ thể gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để được hướng dẫn.