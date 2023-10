Chủ tịch giáo đường Do Thái ở thành phố Mỹ bị đâm chết tại nhà

Bà Samantha Woll (40 tuổi) là chủ tịch giáo đường Do Thái Isaac Agree Downtown ở Detroit từ năm 2022. Bà được phát hiện tử vong trước nhà với nhiều vết đâm trên thi thể vào sáng 21.10, CNN dẫn lời cảnh sát cho hay.



Sau khi nhận thông báo, cảnh sát đến hiện trường và thấy vệt máu từ nơi nạn nhân nằm kéo dài vào trong nhà. Cảnh sát tin rằng hành động phạm tội xảy ra trong nhà.

Bà Samantha Woll ẢNH CHỤP MÀN HÌNH CNN

Tờ The Guardian dẫn lời các hàng xóm của bà Woll cho biết không ai nhìn thấy hay nghe được điều gì bất thường. Họ miêu tả khu vực là nơi yên tĩnh và là một trong số những khu giàu có của thành phố Detroit.

Hiện chưa rõ động cơ của vụ sát hại và cảnh sát Detroit đang giao vụ án cho đội điều tra tội giết người. Cục Điều tra liên bang (FBI) cũng hỗ trợ theo yêu cầu.

Hiện chưa rõ vụ giết người có liên kết với cuộc xung đột tại Dải Gaza hay không. Theo The Guardian, Michigan là nơi có dân số gốc Ả Rập tính theo đầu người lớn nhất Bắc Mỹ và cũng là nơi có cộng đồng Do Thái lớn. Căng thẳng giữa các nhóm hiếm khi được báo cáo, dù tuần trước cảnh sát bắt một người Do Thái vì có những lời đe dọa người Hồi giáo địa phương.

Xung đột Hamas-Israel leo thang đã khiến Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cảnh báo rằng người Do Thái, Hồi giáo và Ả Rập đang đối diện với mối đe dọa ngày càng lớn trước hành động phạm tội thù ghét và bạo lực.

Giáo đường Isaac Agree Downtown đã có bài viết ủng hộ Israel trên mạng xã hội và tổ chức các buổi lễ cộng đồng từ vụ tấn công của Hamas. Hôm 19.10, một sự kiện như vậy diễn ra để chia sẻ về cuộc tấn công của Hamas đối với cộng đồng Do Thái và cái chết của dân thường vô tội người Israel và Palestine.

Thị trưởng Mike Duggan nói rằng cái chết của bà Woll là mất mát lớn cho cộng đồng thành phố. Ông cho biết mới vừa cùng bà Woll mừng việc tân trang giáo đường Do Thái chỉ 2 tuần trước.

Tờ Detroit Free Press đưa tin bà Woll từng làm cho hạ nghị sĩ Elissa Slotkin và làm trong chiến dịch tái tranh cử của tổng chưởng lý bang Michigan Dana Nessel. Cả hai vị này đều là thành viên đảng Dân chủ và đều đã chia sẻ về cái chết của chủ tịch giáo đường Do Thái.