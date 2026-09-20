Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo làm rõ trách nhiệm vụ nam sinh viên ngã xuống cống tử vong

Ngày 20.9, Văn phòng UBND TP.Hà Nội ban hành văn bản truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng về việc giải quyết, khắc phục hậu quả vụ nam sinh viên ngã xuống cống tử vong tại P.Đông Ngạc.

Thi thể nam sinh viên Nguyễn Đình Sang được phát hiện tại khu vực Cầu Mỏ vào trưa ngày 19.9, cách hiện trường nơi xe máy của nạn nhân bị đổ xuống cống khoảng 1 km. ẢNH: NGUYÊN QUANG

Theo đó, ngày 18.9, báo chí phản ánh tuyến đường nơi xảy ra vụ việc thường xuyên ngập úng mỗi khi mưa lớn, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân. Theo phản ánh, tình trạng này đã được người dân nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được khắc phục.

Trước vụ việc trên, Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng giao UBND P.Đông Ngạc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung báo chí phản ánh; đồng thời làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm.

UBND P.Đông Ngạc cũng được yêu cầu có biện pháp khắc phục ngay những tồn tại được phát hiện.

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Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 17.9, người dân phát hiện 1 xe máy Honda Wave màu xanh đen mang biển kiểm soát 18F5 - 5540 bị đổ ở khu vực gần miệng cống thoát nước tại khu vực Phố Viên (P.Đông Ngạc), xung quanh không phát hiện người điều khiển phương tiện.

Tiếp nhận thông tin, công an phường và các lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường, xác minh thông tin, thông báo cho gia đình và phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện tìm kiếm nạn nhân.

Hơn 1 ngày sau đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân là Nguyễn Đình Sang tại khu vực Cầu Mỏ, cách hiện trường xảy ra xe máy bị đổ khoảng 1 km.

Theo UBND P.Đông Ngạc, Sang trú tại P.Mỹ Lộc (tỉnh Ninh Bình), là sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Mỏ - Địa chất (Hà Nội).