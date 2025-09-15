Chủ tịch Hà Nội: 'Đại lễ A80 khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân'

Chiều 15.9, Thành ủy - HĐND - UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm và Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80).

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị ẢNH: THANH HẢI

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh bày tỏ các hoạt động kỷ niệm và Lễ kỷ niệm A80 đã khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Đồng thời, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng vẻ vang, hun đúc ý chí, khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

"Phát huy tinh thần bất khuất của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội quyết tâm nêu cao truyền thống ngàn năm văn hiến, đoàn kết một lòng, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc", ông Thanh khẳng định.

Theo Chủ tịch Hà Nội, trong thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra cho thủ đô là hết sức to lớn và nặng nề. Trong đó, thành phố cần tập trung chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vào năm 2026. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa định hướng sự phát triển của thủ đô trong giai đoạn mới.

Song song với đó, Hà Nội phải nỗ lực triển khai hiệu quả mô hình chính quyền đô thị hai cấp, cải cách lớn nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và phục vụ nhân dân…

Với tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước", ông Thanh tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.