Chủ tịch HĐQT BonBoZ Clinic: 'Muốn làm điều đúng trong thị trường tỉ đô'

Tại sao anh lại chọn đầu tư vào khởi nghiệp ở lĩnh vực thẩm mỹ?

Phạm Thành Đức: Tôi có chút duy tâm muốn chọn lĩnh vực tích được đức để lại cho con cháu nên chọn y tế. Xuất phát điểm từ nhu cầu tìm cơ sở thẩm mỹ an toàn để con gái thực hiện mong muốn hoàn thiện vẻ ngoài, tôi nhận thấy mảng này của ngành y đang bị suy giảm cả về giá trị lẫn uy tín. Tình trạng phá giá rồi quảng cáo sai sự thật nhan nhản, người dùng chẳng được đảm bảo về chất lượng của dịch vụ, nghi vấn về vấn đề an toàn thẩm mỹ gia tăng. Nhìn thấy được "điểm đau" này, tôi quyết định khởi nghiệp với thẩm mỹ để làm điều đúng, nhằm mang đến cho người dùng những gì họ xứng đáng được nhận.

"Điều đúng" trong lĩnh vực thẩm mỹ mà anh nhắc đến là gì?

Phạm Thành Đức: Với tôi, đó là sự uy tín - nơi khách hàng có thể tin tưởng và an tâm khi sử dụng dịch vụ và được đảm bảo về an toàn trong thẩm mỹ: từ khâu tư vấn ban đầu bao gồm các phương pháp, kỹ thuật và vật liệu tốt phù hợp, đạt hiệu quả cao với từng khách hàng, đến khám tiền phẫu, quá trình phẫu và chăm sóc hậu phẫu để đảm bảo chất lượng dịch vụ có thể sử dụng được dài nhất. Chúng tôi thực hiện một quy trình an toàn chuẩn y khoa, chứ không chỉ gói gọn trong "không xảy ra biến chứng". Và tôi tin đây là yếu tố đầu tiên, cũng là quan trọng nhất khi đầu tư vào một cơ sở thẩm mỹ.

Vì sao anh cho rằng "điều đúng" là yếu tố quan trọng để thành công khi khởi nghiệp với BonBoZ Clinic?

Phạm Thành Đức

: Y tế là một ngành đặc thù, đòi hỏi sự chính xác cao, không thể mang những kinh nghiệm xông pha với tinh thần "sai rồi sửa". Bởi nếu không làm đúng từ đầu sẽ rất khó để khắc phục hậu quả. Tôi tin rằng, bằng cách đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, BonBoZ Clinic sẽ xây dựng được lòng tin với khách hàng và phát triển bền vững. Vì thế, tôi đã cất công để tìm kiếm bác sĩ có cùng triết lý kinh doanh đó và may mắn đã tìm được ThS

BS Nguyễn Xuân Vũ - bác sĩ CK1 Tạo hình thẩm mỹ và cũng có cái tâm hướng về cộng đồng để phụ trách vị trí Giám đốc Y khoa cho phòng khám.