Chủ tịch HĐQT Hồ Hoàng Bảo Vinh: Dấu ấn 17 năm cùng Á Đông ADG

Theo Quyết định số 6706/QĐ-UBND ngày 9.10.2026, Công ty cổ phần Á Đông ADG thuộc danh sách 100 Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu năm 2026. Ông Hồ Hoàng Bảo Vinh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, có tên trong danh sách 96 doanh nhân tiêu biểu.

Hai danh hiệu do Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) tôn vinh ghi nhận 17 năm xây dựng doanh nghiệp của người con Hòa Vang, Đà Nẵng, lập nghiệp tại TP.HCM nhưng vẫn gắn bó với quê hương.

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Hồ Hoàng Bảo Vinh tại lễ tôn vinh Doanh nghiệp, Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu năm 2026



Từ thị trường ngách đến hệ sinh thái ngành nhựa

Năm 2009, ông Vinh sáng lập Á Đông ADG với số vốn 2 tỉ đồng, doanh thu năm đầu khoảng 11,5 tỉ đồng. Giữa giai đoạn kinh tế khó khăn, doanh nghiệp tìm cơ hội ở các mã nguyên liệu nhựa thị trường còn thiếu, xây dựng nguồn cung ổn định và chủ động giao nhận.

Những ngày đầu, ông Vinh trực tiếp tìm nguồn, kết nối nhà cung cấp và thuyết phục khách hàng bằng khả năng đáp ứng. Qua từng cam kết được thực hiện, chữ "Tín" dần trở thành nền tảng của Á Đông ADG.

Sau 17 năm, Á Đông ADG cung ứng hơn 20 nhóm sản phẩm với khoảng 350 chủng loại, nhập khẩu từ hơn 30 quốc gia với năng lực phân phối 100.000 tấn mỗi năm, theo công bố của doanh nghiệp. Mạng lưới kho bãi khoảng 100.000 m², sức chứa 90.000 tấn và vận chuyển Bắc - Nam phục vụ hơn 1.500 khách hàng, đối tác.

Từ thương mại nguyên liệu, Á Đông ADG từng bước kết nối logistics, vận tải, cho thuê kho bãi, sản xuất để chủ động trong nhu cầu nguồn hàng và phục vụ khách hàng công nghiệp.

Hệ thống kho vận cung ứng nguyên liệu nhựa của Á Đông ADG

Dấu ấn người sáng lập

Năm 2019, Á Đông ADG lần đầu góp mặt trong VNR500 và duy trì sự hiện diện những năm tiếp theo. Năm 2025, doanh nghiệp xếp thứ 100 trong khối tư nhân, thứ 190 ở bảng xếp hạng chung.

Những dấu mốc ấy nối tiếp quá trình ông Vinh cùng đội ngũ đầu tư vào danh mục hàng hóa, kho bãi, vận tải và sản xuất. Việc kết nối các hoạt động hướng đến kiểm soát chất lượng, rút ngắn thời gian giao hàng và hạn chế gián đoạn nguồn cung.

Ông Vinh coi con người là trung tâm của tăng trưởng. Bốn giá trị nền tảng Chính trực - Uy tín - Trách nhiệm - Sáng tạo được gắn với minh bạch nguồn gốc sản phẩm, giữ cam kết, chia sẻ trách nhiệm và cải tiến. Quan niệm "Tâm sáng dẫn đường" nối mục tiêu kinh doanh với cách ứng xử cùng xã hội.

Á Đông ADG đặt mục tiêu đến năm 2030 lọt Top 100 Nhà phân phối hóa chất lớn nhất thế giới theo ICIS, qua chuẩn hóa quản trị, chuyển đổi số, mở rộng mạng lưới quốc tế và phát triển sản phẩm giá trị gia tăng cao.

Đội ngũ Á Đông ADG xử lý công việc và hỗ trợ khách hàng

Từ chữ Tâm trong kinh doanh đến nghĩa tình với quê hương

Bên cạnh kinh doanh, ông Vinh gắn bó với đồng hương và dòng họ qua vai trò Phó Chủ tịch phụ trách tài chính Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP.HCM, Phó chủ tịch Hội đồng Họ Hồ Việt Nam và Chủ tịch CLB Doanh nhân Họ Hồ TP.HCM.

Các vai trò này giúp ông kết nối doanh nhân, vận động nguồn lực và duy trì chương trình tương trợ, với cam kết có lộ trình cho từng hoàn cảnh cụ thể.

Năm 2025, ông nhận đỡ đầu học sinh mồ côi hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Hiệp Đức, hỗ trợ 700.000 đồng/em/tháng đến khi hoàn thành THPT, tiếp sức các em đến trường.

Trong đợt mưa lũ cuối tháng 10.2025, ông Vinh tặng 25 - 30 tấn gạo mua tại miền Tây, thuê xe chở về Đà Nẵng, kinh phí hơn 400 triệu đồng, hưởng ứng lời kêu gọi hướng về vùng lũ của Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP.HCM.

Trao hỗ trợ cho người dân Đà Nẵng trong đợt mưa lũ năm 2025

"Đền ơn tiếp nối" bằng những việc làm cụ thể

Tháng 7.2026, ông Vinh cùng Quỹ Vườn ươm Kiến Trẻ trao nguồn lực 10 tỉ đồng nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập cho trẻ em khó khăn miền núi, tiếp nối những chương trình ông cùng các đơn vị đồng hành dành cho thế hệ trẻ.

Tinh thần "Đền ơn tiếp nối" vì vậy được cụ thể hóa bằng nguồn lực, mạng lưới đối tác và khả năng tổ chức của người làm kinh doanh.

Đồng hành cùng Quỹ Vườn ươm Kiến Trẻ hỗ trợ trẻ em khó khăn

Kinh doanh tạo ra nguồn lực; cách chia sẻ thành quả cho thấy giá trị người lãnh đạo theo đuổi. Câu chuyện Á Đông ADG vì thế còn có nghĩa tình với quê hương và trách nhiệm cộng đồng, bên cạnh doanh thu, quy mô hay thứ hạng.

Từ số vốn 2 tỉ đồng đến hệ sinh thái ngành nhựa, từ người con Hòa Vang vào Nam lập nghiệp đến doanh nhân đảm nhận nhiều vai trò cộng đồng, hành trình 17 năm ấy được bồi đắp bằng năng lực, chữ tín và trách nhiệm.