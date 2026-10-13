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    Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa vinh dự nhận Cúp Thánh Gióng năm 2026

    Ngọc Phúc
    Ngọc Phúc

    Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa, là một trong 100 doanh nhân được VCCI tôn vinh với danh hiệu 'Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng' năm 2026.

    Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa vinh dự nhận Cúp Thánh Gióng năm 2026 - Ảnh 1.

    Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa nhận danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026

    ẢNH: YSKH

    Tối 11.10, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức lễ trao danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng" năm 2026. Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa, lần thứ hai được nhận danh hiệu này.

    100 doanh nhân được tôn vinh năm nay được lựa chọn từ gần 300 hồ sơ đề cử của 45 cơ quan, đơn vị trên cả nước. Danh hiệu ghi nhận những lãnh đạo doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong giai đoạn 2021 - 2025 về năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội.

    Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa vinh dự nhận Cúp Thánh Gióng năm 2026 - Ảnh 2.

    Các doanh nhân được tôn vinh tại lễ trao Cúp Thánh Gióng năm 2026

    ẢNH: YSKH

    Trên cương vị Chủ tịch HĐTV, bà Trịnh Thị Hồng Vân cùng tập thể lãnh đạo Công ty Yến sào Khánh Hòa định hướng phát triển doanh nghiệp theo hướng bền vững, chú trọng ứng dụng công nghệ, chuyển đổi xanh và mở rộng thị trường quốc tế.

    Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, công ty quan tâm chăm lo đời sống người lao động, triển khai các hoạt động an sinh xã hội và hỗ trợ cộng đồng tại địa phương.

    Việc được trao Cúp Thánh Gióng lần thứ hai ghi nhận những đóng góp của bà Trịnh Thị Hồng Vân trong quản trị, phát triển doanh nghiệp và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng.

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