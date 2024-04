Chủ tịch H.Nhơn Trạch xin nghỉ phép sau khi mất 170 tỉ đồng trong tài khoản

Ngày 1.4, một lãnh đạo UBND H.Nhơn Trạch (Đồng Nai) xác nhận bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch H.Nhơn Trạch đang nghỉ xin phép.

Theo đó, bà Giang Hương xin nghỉ phép năm theo quy định. Hiện Huyện ủy Nhơn Trạch đã phân công cho một phó chủ tịch khác tạm thời điều hành công việc trong thời gian bà Hương nghỉ phép.

Trước đó, vào đầu tháng 3.2024, bà Nguyễn Thị Giang Hương bị một nhóm người dùng các thủ thuật lấy đi hơn 170 tỉ đồng trong tài khoản. Cụ thể, số tiền này được để trong nhiều tài khoản và bị nhóm người này rút trong nhiều ngày. Sau khi sự việc xảy ra, Chủ tịch H.Nhơn Trạch đã trình báo công an. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai điều tra.

Tại buổi họp báo của Bộ Công an tổ chức để thông tin về tình hình, kết quả công tác công an quý 1.2024 diễn ra ngày 26.3, thiếu tướng Tô Cao Lanh, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an, cho biết ngay sau khi nhận thông tin về việc Chủ tịch H.Nhơn Trạch bị mất hơn 170 tỉ đồng, đơn vị chức năng của Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc điều tra và sẽ công bố khi có kết luận chính thức.