Chủ tịch Hồ Chí Minh - biểu tượng của khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc

Chiều 18.5, tại Nghệ An, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy TP.HCM và Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp tổ chức hội thảo "Chủ tịch Hồ Chí Minh - biểu tượng cao đẹp của ý chí, khát vọng độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân".



Khát vọng giải phóng dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khai phá, dẫn đường cho dân tộc ta trên hành trình đấu tranh cho khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc.

GS-TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu đề dẫn hội thảo ẢNH: K.HOAN

Theo tiến sĩ Chu Đức Tính, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, trải qua 30 năm bôn ba nước ngoài, sống và hoạt động cách mạng tại 28 quốc gia trên thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn kiên định với niềm tin và khát vọng cháy bỏng tự do cho đồng bào mình, độc lập cho Tổ quốc mình. Đó chính là sự thể hiện rõ ràng nhất tư tưởng, ý chí tự lực, tự cường và một khát vọng lớn, khát vọng giải phóng dân tộc, mang tầm nhìn thời đại của lãnh tụ Hồ Chí Minh.



Trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, chỉ trong vòng 5 năm (1941 - 1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi với mốc son chói lọi là cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Cũng trong 5 năm này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo sáng lập Mặt trận Dân tộc thống nhất - Mặt trận Việt Minh (1941), sáng lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam) năm 1944 và sáng lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945. Đây là cơ sở bước đầu để thực hiện khát vọng về một đất nước độc lập, tự do.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh "chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành" và "nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì".



PGS-TS Nguyễn Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐHSP Hà Nội, nhận định Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà giáo dục lớn của dân tộc trong thế kỷ 20. Triết lý, quan điểm của Người đối với giáo dục đã trở thành nền tảng của một nền giáo dục mới, xây dựng nên những thế hệ con người mới - con người XHCN mẫu mực cho dân tộc.

Con người mới XHCN, theo Hồ Chí Minh, trước hết là con người sống có lý tưởng cách mạng cao cả, đó là lý tưởng yêu nước, yêu Tổ quốc, nhân dân, luôn sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp cách mạng.

Quan tâm dìu dắt thanh niên

Trước nhiều thử thách, nhưng dựa trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh, các tham luận khẳng định với thế và lực tích lũy được sau 40 năm Đổi mới, chúng ta đã tạo nên các lợi thế, sức mạnh để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Các đại biểu tham dự hội thảo ẢNH: K.HOAN

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo, dìu dắt thanh niên. Khẳng định thanh niên là rường cột, là chủ nhân tương lai của đất nước, Người luôn quan tâm giáo dục, bồi dường, rèn luyện để thanh niên tham gia tích cực, có hiệu quả vào sự nghiệp cách mạng.



Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo, dìu dắt thanh niên

ẢNH: KHÁNH HOAN

Trước lúc đi xa, Người căn dặn trong bản Di chúc thiêng liêng: "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết". Đó là một nhiệm vụ trọng đại, thường xuyên, lâu dài mà Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị phải chú trọng thực hiện. Có thể khẳng định, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là kim chỉ nam, là ngọn hải đăng dẫn đường trong việc chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng, phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng.

Trong các thời kỳ cách mạng, anh Triết cho biết, Đoàn đã vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác vận động, đoàn kết và tập hợp các tầng lớp thanh niên tham gia phong trào thi đua yêu nước; huy động thanh niên Việt Nam xung kích, đi đầu trong kháng chiến, kiến quốc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đặt trong bối cảnh kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, công tác bồi dưỡng và phát huy vai trò của thế hệ trẻ theo tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, mang tính chiến lược, góp phần đào tạo, giáo dục thế hệ thanh niên không ngừng nỗ lực học tập, nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo, tiên phong đi đầu, hiện thực hóa khát vọng 2045 của đất nước, xứng đáng với mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.