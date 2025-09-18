Chủ tịch Linda Trương, Tiến sĩ Đỗ Hữu Nguyên Lộc cầm trịch ‘The Face University 2025’

The Face University 2025 chính thức khởi động, mang đến một sân chơi khác biệt dành cho sinh viên Việt Nam, nơi các bạn trẻ được tự do thể hiện cá tính, bản lĩnh và biến khát vọng cá nhân thành dấu ấn của thời đại.

Cuộc thi năm nay do Doanh nhân Linda Trương - Chủ tịch HĐQT Hazal Group, Founder Hazal Media tiếp đảm nhận vị trí Chủ tịch, TS. Đỗ Hữu Nguyên Lộc - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM làm Trưởng Ban Tổ chức.

Điểm mới mùa giải 2025 là Format truyền hình thực tế: ghi lại toàn bộ hành trình thi tài - đào tạo - thử thách. Mô hình Idol Affiliate: hỗ trợ thí sinh phát triển nhân hiệu trên nền tảng số. Cơ cấu giải thưởng mở rộng: học bổng, mentoring, truyền thông và cơ hội trở thành gương mặt thương hiệu. Các thí sinh sẽ có cơ hội thử thách bản thân qua các vòng thi sáng tạo, kịch tính. Rèn luyện kỹ năng: truyền thông, thuyết trình, sáng tạo nội dung, quản trị nhân hiệu. Xây dựng hình ảnh cá nhân và tiếp cận truyền thông đại chúng, mở ra cơ hội nghề nghiệp và hợp tác. Đêm Gala chung kết chính thức dự kiến diễn ra vào ngày 21.12.2025.