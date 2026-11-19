Được khởi xướng từ tâm huyết của ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR: HOSE), cựu học sinh Trường chuyên cấp II Văn - Toán và Trường THPT Trần Quốc Tuấn, Quỹ đã trở thành cầu nối gìn giữ nghĩa tình thầy trò, tiếp nối truyền thống tôn sư trọng đạo qua nhiều thế hệ.

Lễ kỷ niệm 10 năm ngày ra mắt Quỹ "Mái Trường Xưa" tỉnh Quảng Ngãi, nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2026

Quỹ "Mái Trường Xưa" - Từ tâm nguyện tri ân đến sự gắn kết bền lâu

Ngày 11.11.2017, tại Khách sạn Hùng Vương (Quảng Ngãi), hơn 200 thầy cô đã nghỉ hưu của Trường chuyên cấp II Văn - Toán, Trường THPT Trần Quốc Tuấn và Trường THPT chuyên Lê Khiết gặp lại nhau trong buổi họp mặt do ông Đạt kết nối và tổ chức. Tại đây, ông trao tặng 2 tỉ đồng thành lập Quỹ "Mái Trường Xưa" với thông điệp "Một ngày ghi ân - Một đời ghi tâm".

Ông Nguyễn Văn Đạt ông trao tặng 2 tỉ đồng thành lập Quỹ "Mái Trường Xưa" ngày 11.11.2017

Theo thầy Trần Đình Trọng, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quốc Tuấn, để chuẩn bị cho buổi hội ngộ ấy, ông Đạt đã nhiều lần từ TP.HCM trở về Quảng Ngãi gặp gỡ, trao đổi cùng các thầy cô.

Ban Quản lý Quỹ do chính các thầy cô đã nghỉ hưu bầu ra. Nguồn kinh phí được sử dụng cho các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ thầy cô khi ốm đau, gặp hoàn cảnh khó khăn và tổ chức các hoạt động gắn kết. Từ đó, những cuộc hội ngộ nhân dịp 20.11 được duy trì thường niên, trở thành dịp để các thế hệ thầy trò gặp gỡ, sẻ chia và ôn lại những kỷ niệm dưới mái trường xưa.

Những mái trường vun đắp tri thức và nghĩa tình

Trường chuyên cấp II Văn - Toán và Trường THPT Trần Quốc Tuấn là những cơ sở giáo dục trọng điểm của Quảng Ngãi, nơi phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu và nuôi dưỡng truyền thống hiếu học của nhiều thế hệ học sinh. Ông Nguyễn Văn Đạt từng theo học lớp chuyên toán tại Trường chuyên cấp II Văn - Toán vào những năm 1980, sau đó tiếp tục theo học hệ chuyên tại Trường THPT Trần Quốc Tuấn, niên khóa 1985 - 1988.

Trong ký ức của thầy cô, ông là một học trò năng động, lễ phép và được bạn bè quý mến. Cô Phạm Thị Ngọc Hoa, nguyên Tổng phụ trách Đội, người từng dạy lớp ông môn sử - địa, đến nay vẫn nhớ về một "cậu bé thông minh, tinh nghịch, lắm chiêu trò".

Sau khi rời quê hương vào TP.HCM lập nghiệp, ông vẫn duy trì sự gắn bó với thầy cô và mái trường cũ.

Hoạt động của Quỹ còn hướng đến các nhà giáo đã nghỉ hưu của Trường THPT chuyên Lê Khiết. Tháng 7.1993, Trường PTTH Lê Khiết hợp nhất với Trường chuyên cấp II, III của tỉnh thành Trường THPT chuyên Lê Khiết. Nhiều thầy cô từng giảng dạy ông Đạt và các thế hệ học sinh cùng thời tiếp tục công tác tại đây. Sự tiếp nối trong lịch sử giáo dục của ba trường cũng là cơ sở hình thành phạm vi hoạt động của Quỹ.

Mười mùa tri ân - Gìn giữ một truyền thống

Từ năm 2017 đến nay, Quỹ "Mái Trường Xưa" đã duy trì các buổi họp mặt nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Nhân mùa tri ân thứ 10, hơn 40 thầy cô, trong đó có những nhà giáo đã ngoài 80 tuổi, viết tay những dòng cảm nghĩ gửi vào sổ lưu niệm của Quỹ.

Thầy Nguyễn Đông Hải, nguyên Hiệu trưởng Trường chuyên cấp II Văn - Toán, viết: "Ngày ấy có lẽ chẳng ai nghĩ cậu học trò say mê học tập năm nào sau này sẽ trở thành một người thành đạt trong lĩnh vực kinh tế và đặc biệt hơn nữa, trở thành một người đau đáu với nghĩa tình thầy cô".

Trong những dòng hồi tưởng ấy, thầy cũng chia sẻ: "Mười năm, một chặng đường không quá dài trong đời người, nhưng đủ dài để chứng minh một tấm lòng".

Cuốn sổ lưu niệm tri ân gồm hơn 40 lá thư tay của thầy cô gửi người học trò Nguyễn Văn Đạt, nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ "Mái Trường Xưa"

Tiếp nối sự đồng hành cùng giáo dục quê hương

Trước khi thành lập Quỹ "Mái Trường Xưa", ông Nguyễn Văn Đạt đã có nhiều hoạt động đồng hành cùng giáo dục quê hương. Năm 2008, ông đóng góp 5 tỉ đồng và vận động một người bạn đóng góp thêm 1 tỉ đồng, hình thành nguồn quỹ 6 tỉ đồng. Lãi từ nguồn quỹ hằng năm được dành một phần cho chương trình học bổng "Tiếp sức đến trường" của Báo Tuổi Trẻ, phần còn lại được bổ sung vào quỹ nhằm duy trì nguồn hỗ trợ lâu dài.

Cũng trong năm đó, ông cùng Báo Tuổi Trẻ đến huyện miền núi Sơn Hà trao học bổng "Ngăn dòng bỏ học" cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua các chương trình học bổng, những đóng góp ấy đã góp phần tạo thêm điều kiện để các em tiếp tục học tập và theo đuổi con đường tri thức.

Chia sẻ với Báo Tuổi Trẻ, nhân dịp chương trình "Tiếp sức đến trường" tròn 10 năm, ông Đạt cho rằng điều quan trọng không nằm ở việc giúp được nhiều hay ít, mà là có tấm lòng hay không.

Nhân dịp 20.11 năm nay, trong lần trở lại Trường THPT Trần Quốc Tuấn, ông Nguyễn Văn Đạt tiếp tục trao tặng 2 tỉ đồng để cải tạo và xây dựng khu vệ sinh phục vụ học sinh, góp phần nâng cao điều kiện sinh hoạt và chất lượng môi trường học đường.

Mười mùa tri ân của Quỹ "Mái Trường Xưa" không chỉ là dấu mốc của những cuộc hội ngộ, mà còn là hành trình gìn giữ và tiếp nối những giá trị tốt đẹp của truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo. Từ sự tri ân những người thầy đi trước đến sự đồng hành cùng các thế hệ học trò hôm nay, nghĩa tình dưới mái trường xưa tiếp tục được bồi đắp bằng những việc làm thiết thực, bền bỉ và lâu dài.