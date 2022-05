Chủ tịch Nintendo nói chưa có dấu hiệu kết thúc của tình trạng thiếu chip

Theo VCG, chủ tịch của Nintendo cho biết tình trạng thiếu chip toàn cầu sẽ tiếp tục cản trở nỗ lực sản xuất Switch của công ty trong tương lai gần. “Chưa có hồi kết cho sự thiếu hụt chất bán dẫn tại thời điểm này”, chủ tịch Shuntaro Furukawa cho biết vào ngày 10.5, khi công ty báo cáo kết quả tài chính của năm vừa qua kết thúc vào ngày 31.3.2022.

Nintendo đã bán được 23,06 triệu máy chơi game Switch trong 12 tháng qua, giảm 20% so với năm trước khi máy chơi game này đạt đỉnh 28,83 triệu máy. Công ty dự kiến sẽ xuất xưởng 21 triệu máy Switch trước khi kết thúc năm tài chính hiện tại vào tháng 3.2023, con số này sẽ giảm 9,8% so với năm 2022 và giảm 37% so với năm 2021.

Nintendo cũng dự báo lợi nhuận ròng giảm 29% trong năm tài chính hiện tại xuống 340 tỉ Yên (2,6 tỉ USD) và doanh thu giảm 6% xuống 1,6 nghìn tỉ Yên (12,3 tỉ USD). Và hiện tại số lượng đơn hàng toàn vòng đời của Switch đã đạt 107,65 triệu chiếc.





Trong tháng này, giám đốc điều hành của Intel cũng đã cảnh báo rằng tình trạng thiếu chất bán dẫn toàn cầu hiện có thể sẽ kéo dài đến năm 2024.

Mặc dù Xbox Series X và PS5 đã được phát hành được gần 18 tháng, nhưng cả hai đều tiếp tục gặp vấn đề cung ứng do thiếu chip, tuy nhiên gần đây máy chơi game của Microsoft đã thông báo tình trạng có sẵn hàng ổn định hơn phía Sony.