Chủ tịch nước: Đà Nẵng có mô hình mới, xử lý bất cập để phát triển

Thăm và chúc tết các lực lượng vũ trang TP.Đà Nẵng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, năm 2021 dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên Thành ủy, UBND TP.Đà Nẵng đã có nhiều giải pháp sáng tạo, quyết liệt.

Chủ tịch nước biểu dương, đánh giá cao những thành tích quan trọng, kinh nghiệm chống dịch, nêu cao sự phối hợp chặt chẽ, phân công trách nhiệm rõ ràng giữa 3 lực lượng quân sự, công an, biên phòng trong giữ vững an ninh tổ quốc, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là sự phối hợp giữa lực lượng vũ trang Quân khu 5 với các tỉnh lân cận. Đây là bài học cần phát huy hơn nữa trong năm 2022.

Trong đó, lực lượng vũ trang đã gương mẫu đi đầu trong công tác phòng chống dịch, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn, làm tốt công tác an sinh xã hội, từng bước kiểm soát dịch, khôi phục kinh tế.

“TP.Đà Nẵng đã có cơ chế mới, Nghị quyết mới, mô hình tăng trưởng mới trong phát triển, nhất là tiếp tục xử lý những vấn đề tồn tại bất cập để xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, hội nhập quốc tế sâu rộng. Trong bối cảnh ấy, lực lượng vũ trang luôn đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Thành ủy, UBND TP, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Quân khu 5”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói.





Trung tâm Đà Nẵng phải là quận không rác

Trưa cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc tết với cán bộ Quận ủy Hải Châu, quận trung tâm TP.Đà Nẵng.

Báo cáo với Chủ tịch nước, ông Vũ Quang Hùng, Bí thư Quận ủy Hải Châu, cho biết các chỉ tiêu kinh tế xã hội nổi bật là tỷ lệ xóa nghèo đạt 107% kế hoạch. Năm 2022 quận tiếp tục tập trung chỉnh trang, tái thiết đô thị, phấn đấu xây dựng Hải Châu trở thành đô thị thông minh với nhiều đột phá.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Hải Châu đi đầu với vai trò quận trung tâm thành phố, là nơi tập trung nhân tài vật lực, Chủ tịch nước gợi mở Q.Hải Châu phấn đấu trở thành quận không rác, xây dựng công dân điện tử, cải cách hành chính mạnh mẽ tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.