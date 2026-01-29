Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Hội đồng châu Âu

Tham dự lễ đón Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa có: Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng; Thứ trưởng Bộ Công An Đặng Hồng Đức; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Thứ trưởng Bộ Công thương Trương Thanh Hoài; Đại sứ Việt Nam tại Liên minh châu Âu (EU) Nguyễn Văn Thảo; Trợ lý Chủ tịch nước Dương Quốc Hưng.

Chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng khi Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hai bên đã kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025.

Trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam và EU không ngừng được tăng cường, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quan hệ Việt Nam - EU, thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao của EU đối với đường lối đối ngoại đúng đắn, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế của Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế, uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt với tư cách là một đối tác quan trọng của EU tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa có cuộc gặp hẹp trước khi dẫn đầu Đoàn cấp cao Việt Nam và EU tiến hành hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai bên thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới. Hai nhà lãnh đạo sẽ gặp gỡ báo chí để thông báo về kết quả hội đàm.

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đứng trên bục danh dự, Quốc thiều Việt Nam và EU vang lên ẢNH: TUẤN MINH

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam ẢNH: TUẤN MINH

Quan hệ EU - Việt Nam, theo đánh giá của phía EU, đã đi một chặng đường dài trong 35 năm, từ hợp tác nhân đạo ban đầu trở thành một trong những mối quan hệ sâu rộng và toàn diện nhất của EU tại khu vực ẢNH: TUẤN MINH

Chủ tịch nước Lương Cường tại cuộc hội đàm ẢNH: TUẤN MINH