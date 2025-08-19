Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Quốc vương Bhutan

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
19/08/2025 12:27 GMT+7

Sáng 19.8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân đã chủ trì lễ đón Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và hoàng hậu.

Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên đến Việt Nam của Quốc vương Bhutan và hoàng hậu kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2012.

Tham dự lễ đón có Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường; Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy; Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Bhutan Nguyễn Thanh Hải; trợ lý Chủ tịch nước Tống Thanh Trì.

Chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và hoàng hậu là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện sự coi trọng của Bhutan đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, cũng như vai trò, vị thế của Việt Nam tại khu vực; đồng thời là minh chứng rõ nét đường lối đối ngoại của Việt Nam, đó là độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ với các nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm, thảo luận và định hướng cho quan hệ song phương, cũng như xác định những lĩnh vực hợp tác trọng tâm trong thời gian tới.

- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân đón Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và hoàng hậu

ẢNH: THẢO PHẠM

- Ảnh 2.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan trên bục danh dự, quân nhạc cử quốc thiều hai nước

ẢNH: THẢO PHẠM

- Ảnh 3.

Hai nguyên thủ chào Quân kỳ quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam

ẢNH: THẢO PHẠM

- Ảnh 4.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

ẢNH: THẢO PHẠM

- Ảnh 5.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck chụp ảnh chung sau lễ đón

ẢNH: THẢO PHẠM

- Ảnh 6.

Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên đến Việt Nam của Quốc vương Bhutan và hoàng hậu kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2012

ẢNH: THẢO PHẠM

- Ảnh 7.

Toàn cảnh cuộc hội đàm

ẢNH: THẢO PHẠM

- Ảnh 8.

Chủ tịch nước Lương Cường tại cuộc hội đàm

ẢNH: THẢO PHẠM

- Ảnh 9.

Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck tại cuộc hội đàm

ẢNH: THẢO PHẠM

Tin liên quan

Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu bắt đầu thăm cấp nhà nước Việt Nam

Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu bắt đầu thăm cấp nhà nước Việt Nam

Chiều 18.8, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema Wangchuck đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp nhà nước Việt Nam từ ngày 18 - 22.8, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân.

Khám phá thêm chủ đề

chủ tịch nước lương cường Bhutan Quốc vương Bhutan
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận