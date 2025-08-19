Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Quốc vương Bhutan

Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên đến Việt Nam của Quốc vương Bhutan và hoàng hậu kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2012.

Tham dự lễ đón có Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường; Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy; Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Bhutan Nguyễn Thanh Hải; trợ lý Chủ tịch nước Tống Thanh Trì.

Chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và hoàng hậu là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện sự coi trọng của Bhutan đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, cũng như vai trò, vị thế của Việt Nam tại khu vực; đồng thời là minh chứng rõ nét đường lối đối ngoại của Việt Nam, đó là độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ với các nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm, thảo luận và định hướng cho quan hệ song phương, cũng như xác định những lĩnh vực hợp tác trọng tâm trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân đón Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và hoàng hậu ẢNH: THẢO PHẠM

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan trên bục danh dự, quân nhạc cử quốc thiều hai nước ẢNH: THẢO PHẠM

Hai nguyên thủ chào Quân kỳ quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam ẢNH: THẢO PHẠM

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

ẢNH: THẢO PHẠM

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck chụp ảnh chung sau lễ đón ẢNH: THẢO PHẠM

Toàn cảnh cuộc hội đàm ẢNH: THẢO PHẠM

Chủ tịch nước Lương Cường tại cuộc hội đàm ẢNH: THẢO PHẠM