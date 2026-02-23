Chủ tịch nước Lương Cường: Tết trồng cây lan tỏa trách nhiệm bảo vệ môi trường

Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Bính Ngọ năm 2026, do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với tỉnh Lào Cai tổ chức, có sự tham dự của Chủ tịch nước Lương Cường và đại diện lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội và các ban, bộ, ngành T.Ư.

Chủ tịch nước Lương Cường (thứ hai từ trái qua) trồng cây tại Công viên văn hóa Lào Cai sáng 23.2 ẢNH: TÙNG ĐINH

Trồng cây để vun đắp một Việt Nam xanh hơn, sạch hơn

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, cách đây hơn 66 năm - ngày 10.1.1960, khi cùng đồng bào thủ đô trồng cây ở Công viên Hồ Bảy Mẫu (nay là Công viên Thống Nhất), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng và phát động phong trào Tết trồng cây.

Người dạy "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người". Kể từ đó, mỗi độ xuân về, "Tết trồng cây" trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, một phong trào quần chúng sâu rộng mang lại lợi ích to lớn cho đất nước.

Chủ tịch nước Lương Cường điểm lại, năm 2025 biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ gây hậu quả rất nặng nề ở nhiều vùng miền trên cả nước nhưng chúng ta đã nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống của nhân dân.

Trước những thách thức ngày càng lớn của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và suy giảm đa dạng sinh học, đòi hỏi chúng ta không được chủ quan, lơ là, mà phải tiếp tục làm tốt hơn nữa, nhiều hơn nữa. Bước vào năm 2026 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV - năm khởi đầu hiện thực hóa khát vọng hùng cường, triển khai chương trình hành động và các nhiệm vụ, mục tiêu mới của đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị các cấp, các ngành và các địa phương tiếp tục đưa phong trào trồng cây đi vào chiều sâu, thực chất; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, ý nghĩa của "Tết trồng cây" theo tư tưởng của Bác, gắn với tăng cường sinh kế, chăm lo đời sống người dân và xây dựng cảnh quan sinh thái; quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, Tết trồng cây chính là khoản đầu tư chiến lược, mang lại hiệu quả to lớn, lâu dài; không chỉ mang lại giá trị kinh tế, mà còn là nguồn sinh kế bền vững cho người dân, nhất là đồng bào ở miền núi.

Tết trồng cây thúc đẩy mạnh mẽ xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị xanh toàn cầu, góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế đạt mức phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

Tết trồng cây phải đi đôi với việc bảo vệ, phát triển rừng, cần tập trung mở rộng không gian xanh ở cả đô thị và nông thôn, tăng cường các giải pháp tự nhiên bền vững để hấp thụ khí cacbon, cải thiện môi trường sống cho hôm nay và cho các thế hệ mai sau.

"Nhân dịp Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2026, tôi kêu gọi các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi cán bộ, công chức, viên chức, mỗi người dân hãy tích cực, tự giác tham gia phong trào trồng cây, gây rừng. Mỗi người hãy trở thành một "đại sứ xanh", trồng cây bằng cả tình yêu và trách nhiệm, góp phần kiến tạo, vun đắp một Việt Nam xanh hơn, sạch hơn, đẹp và phát triển bền vững hơn, để mỗi mùa xuân mới về, Tổ quốc ta lại càng thêm tốt đẹp, xanh tươi, rạng rỡ hơn", Chủ tịch nước Lương Cường nói.

Năm 2026 phấn đấu trồng 260.000 ha và 100 triệu cây

Thông tin tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, cho biết năm 2025, cả nước trồng được trên 285.000 ha rừng tập trung và 108 triệu cây xanh phân tán. Giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt trên 18 tỉ USD, xuất siêu 14,8 tỉ USD; thu từ dịch vụ môi trường rừng đạt 3.940 tỉ đồng; tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 5,7%; tỷ lệ che phủ rừng được duy trì ổn định ở mức 42,03%.

Sau 5 năm thực hiện Đề án trồng một tỉ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025, cả nước trồng được 1,45 tỉ cây xanh, vượt mục tiêu đề ra. Đây là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ và phát triển màu xanh cho Tổ quốc.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng cũng cho biết, năm 2026, ngành lâm nghiệp phấn đấu đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất từ 5,5 - 5,6%; trồng rừng tập trung khoảng 260.000 ha và 100 triệu cây phân tán; kim ngạch xuất khẩu lâm sản đạt khoảng 18,3 tỉ USD; thu dịch vụ môi trường rừng đạt khoảng 3.500 tỉ đồng; tiếp tục duy trì tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42%.