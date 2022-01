Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khởi công tuyến đường tránh TP.Long Xuyên

Sáng 18.1, tại TP.Long Xuyên (An Giang) Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các Bộ, ngành T.Ư và các tỉnh, thành ĐBSCL đã dự lễ khởi công dự án xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP.Long Xuyên (gọi tắt là tuyến đường TP.Long Xuyên), do Bộ GTVT phối hợp UBND tỉnh An Giang tổ chức.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh TP.Long Xuyên đi qua địa phận An Giang và TP.Cần Thơ với chiều dài 15,3 km và đoạn nâng cấp cải tạo Quốc lộ 80 với chiều dài khoảng 2 km; trong đó có 800 m trên địa bàn TP.Cần Thơ và 16,5 km trên địa bàn tỉnh An Giang.

Dự án có quy mô xây dựng đường cấp III đồng bằng, 2 làn xe cơ giới mặt đường rộng 11m, vận tốc thiết kế 80 km/giờ; riêng đoạn cải tạo nâng cấp Quốc lộ 80 hiện hữu có vận tốc 60 km/giờ. Trên tuyến có 16 cây cầu, cùng hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng và điểm đầu của dự án kết nối với đường dẫn vào cầu Vàm Cống, điểm cuối kết nối với Quốc lộ 91 thuộc khu vực P.Bình Đức, TP. Long Xuyên. Tổng dự án có tổng mức đầu tư 2.107 tỉ đồng, từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Thời gian thi công đến cuối năm 2023 hoàn thành.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, cùng với các dự án cầu Cao Lãnh, tuyến nối cầu Cao Lãnh - cầu Vàm Cống, tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi đã đưa vào sử dụng thì dự án tuyến tránh TP.Long Xuyên là một mảnh ghép rất quan trọng để góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông hiện hữu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và củng cố an ninh - quốc phòng của tỉnh An Giang, TP.Cần Thơ nói riêng và khu vực Tây Nam bộ nói riêng. Dự án cũng nhằm giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, đảm bảo giao thông xuyên suốt liên tục trên Quốc lộ 91 đoạn qua TP.Long Xuyên, đồng thời từng bước kết nối hoàn chỉnh mạng lưới giao thông cho khu vực ĐBSCL.





Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Trong chương trình phát triển đất nước sắp tới đây, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục đầu tư, chú trọng đối với khu vực này. Cụ thể phải đầu tư hoàn thiện hệ thống đường cao tốc mà Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch như các tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng - Trần Đề, cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh - Lộ Tẻ- Rạch Giá… ngay trong nhiệm kỳ 2021-2025 này để đáp ứng nhu cầu phát triển và nâng vị trí xứng đáng của khu vực, trong đó có An Giang và khu vực tứ giác Long Xuyên”.

Dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các Bộ, ngành T.Ư, Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang đã đến dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại xã Mỹ Hòa Hưng, TP.Long Xuyên và chúc tết các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và công nhân lao động của TP.Long Xuyên.