Chủ tịch nước tiếp Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Lào

Chiều 11.8, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp trung tướng Vongsone Inpanphim, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Lào, đang có chuyến thăm chính thức VN.

Chủ tịch nước khẳng định, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện VN - Lào có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước của mỗi nước. Nhấn mạnh hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương VN - Lào, là "đặc biệt của đặc biệt" trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, Chủ tịch nước đánh giá cao những kết quả hợp tác toàn diện giữa hai bộ quốc phòng nói chung, giữa hai tổng cục chính trị nói riêng, nhất là trên các lĩnh vực phối hợp, tham mưu về công tác quân sự, quốc phòng, triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; duy trì hiệu quả các cơ chế giao lưu, đối thoại, kết nghĩa, nhất là giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới; hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia VN hy sinh tại Lào.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Lào Vongsone Inpanphim Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới, quân đội hai nước tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, cán bộ và tổ chức; tăng cường tuyên truyền, giáo dục hiệu quả về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ đặc biệt VN - Lào, nhất là nhân dịp các sự kiện lớn của hai đất nước, hai quân đội; coi trọng hơn nữa hợp tác đào tạo nguồn nhân lực...