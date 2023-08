Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Ngày 19.8, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh An Giang, nhân kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2023).