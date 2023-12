Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Quyết tâm phát hiện, xử lý các vụ tham nhũng, tiêu cực

Ngày 5.12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Vị thế, uy tín đất nước trên trường quốc tế được tăng lên

Báo cáo trước cử tri, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, năm 2023, với nỗ lực của toàn đảng, toàn quân, toàn dân, đất nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Về kinh tế, tuy không đạt được mục tiêu đề ra nhưng VN đã tăng trưởng khoảng 5%. Đây là một chỉ tiêu tăng trưởng cao mà thế giới coi đó là điểm sáng trong tăng trưởng kinh tế ở bối cảnh thế giới gặp nhiều khó khăn.

Vấn đề an sinh xã hội, cơ bản được đảm bảo. Các chỉ tiêu về giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo đã đạt được kết quả đáng được khích lệ. Về quốc phòng, an ninh, năm 2023, chúng ta đã thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tuy có một vài việc nhưng cơ bản giữ vững quốc phòng, an ninh, giải quyết các vấn đề một cách kịp thời, giữ được môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trả lời ý kiến cử tri H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) HOÀNG SƠN

Theo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, đáng ghi nhận là hoạt động đối ngoại rất sôi động, phong phú, thiết thực, hiệu quả trên tất cả các kênh: đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân trên tất cả các địa bàn, các đối tác. Tính đến thời điểm hiện nay, VN đã đặt quan hệ ngoại giao với 193 nước, có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện trên 30 quốc gia.

VN là thành viên của 70 diễn đàn và các cơ chế hợp tác quốc tế, ký được 16 hiệp định thương mại tự do. "Phải khẳng định rằng năm 2023, chúng ta đã được nhiều thành tựu trong hoạt động đối ngoại, làm cho vị thế, uy tín đất nước trên trường quốc tế được tăng lên", Chủ tịch nước nói: "Chúng ta đã đi qua năm 2023 với nhiều khó khăn, thử thách nhưng có những thành tựu rất quan trọng".

Chống tiêu cực, chống tham nhũng trong cơ quan phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Về băn khoăn của cử tri trước việc, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực càng ngày càng phát hiện nhiều vụ việc, vụ sau to hơn vụ trước, Chủ tịch nước phân tích: "Chúng ta quyết tâm làm nên phát hiện ra, xử lý những vụ việc lớn. Chúng ta cũng mạnh dạn công khai tất cả, cho nên thông tin cử tri và nhân dân đều biết".

Theo Chủ tịch nước, gần đây, có những vụ việc mà cử tri băn khoăn là ngay cả đội ngũ thanh tra, kiểm tra, giám sát có liên quan tham nhũng, tiêu cực. Vấn đề này Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng đã nhiều lần nhiều chỉ đạo, tức là phải chống tiêu cực, chống tham nhũng trong cơ quan phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đây là nội dung quan trọng chắc chắn sẽ được Đảng, Nhà nước quan tâm.

Chủ tịch nước thông tin, để cụ thể chỉ đạo đó, vừa qua, Đảng ban hành các văn kiện quan trọng. Đó là văn kiện về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác thanh tra, kiểm tra và kiểm toán. Đây là nội dung để tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực, trong các cơ quan đã nêu như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo.

Việc phân luồng giáo dục từ THCS, Chủ tịch nước đánh giá đây là nội dung quan trọng để thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo phù hợp xu hướng hiện nay, để làm sao mỗi con em chúng ta được phát huy sở trường, khả năng của mình.

Cử tri TP.Đà Nẵng nêu ý kiến trước Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng HOÀNG SƠN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng, những em nào có điều kiện học tốt, học giỏi, ham học, có năng khiếu trên một số lĩnh vực thì có thể tiếp tục học lên cao, vào đại học hoặc cao hơn nữa. Những em nào có điều kiện, khả năng chưa đáp ứng được yêu cầu học cao hơn thì có thể phân luồng qua ngã rẽ khác và trở thành người có ích, chăm lo cho bản thân, gia đình, xã hội theo khả năng, năng lực của mình.

Chủ tịch nước nhận định, Đà Nẵng không thiếu các trường dạy nghề, các trường cao đẳng nghề… nên người dân cần cố gắng vận động con em nỗ lực đi học, 30 phút để đến trường thì không có gì khó khăn.

"Nếu như có tinh thần ham học, hiếu học, coi việc học như con đường để có công ăn việc làm, tôi nghĩ rằng vẫn có thể tiếp cận được trường học. Nếu không chịu học thì trường sát bên nhà cũng không chịu học đâu. Đà Nẵng nói riêng và miền Trung nói chung có tinh thần hiếu học, ham học. Tôi nghĩ chúng ta sẽ động viên con em mình học tốt, tìm kiếm công ăn việc làm", Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhắn nhủ.