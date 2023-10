Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Hun Manet đảm nhiệm cương vị mới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet TTXVN

Trong không khí hữu nghị, thân tình, cởi mở, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ tin tưởng dưới sự điều hành của Chính phủ của Thủ tướng Hun Manet, Campuchia sẽ ngày càng phát triển phồn vinh với vai trò, vị thế ngày càng được nâng cao ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng, đã luôn kề vai sát cánh trong công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay. Mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước cần được phát huy mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển sâu rộng của mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia thời gian qua với nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao; an ninh, quốc phòng; thương mại, đầu tư; GD-ĐT, văn hóa, giao lưu nhân dân.

Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc ở các cấp; triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được; đẩy mạnh hợp tác, kết nối hai nền kinh tế, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực.

Chủ tịch nước cũng đề nghị phía Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia làm ăn, sinh sống, được giải quyết các vấn đề về giấy tờ pháp lý ngày càng thuận lợi hơn.

Nhất trí hai bên cần tiếp tục tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp để cùng nhau tìm ra phương hướng thúc đẩy quan hệ hai nước, Thủ tướng Hun Manet cũng cho rằng tiếp xúc, trao đổi giữa lãnh đạo cấp cao ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam là hết sức quan trọng để đề ra các biện pháp thúc đẩy quan hệ ba nước, kết nối ba nền kinh tế, trong đó có thương mại, đầu tư, du lịch - ba nước một điểm đến cũng như tăng cường hợp tác trong ASEAN.

Hai nhà lãnh đạo cho rằng hai nước vẫn còn nhiều dư địa và tiềm năng để tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế, kết nối cơ sở hạ tầng, kết nối giao thông và xem xét mở thêm các cửa khẩu quốc tế.

Thủ tướng Hun Manet nhất trí hai bên cần tăng cường giao lưu văn hóa, mở rộng hợp tác du lịch, giao lưu nhân dân; cảm ơn Việt Nam đã cấp học bổng cho sinh viên Campuchia sang học tập tại Việt Nam.

Coi hợp tác an ninh, quốc phòng là một trong những trụ cột của quan hệ, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác, phối hợp bảo đảm giữ vững ổn định, an toàn, an ninh biên giới, ngăn chặn tội phạm xuyên biên giới. Hai bên cũng bày tỏ quyết tâm phấn đấu sớm hoàn thành 16% khối lượng phân giới, cắm mốc còn lại.