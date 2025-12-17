Chủ tịch nước: Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, năm 2025, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước; kịp thời đề xuất, xử lý hiệu quả các tình huống, giữ vững thế chủ động, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cả nước.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2025 ẢNH: BQP

Chủ tịch nước yêu cầu Bộ Quốc phòng phối hợp triển khai cụ thể các giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại; xây dựng phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc trong điều kiện mới, đặc biệt phải bảo đảm đồng bộ với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã sau khi được tổ chức lại.

Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng; phát huy vai trò rất quan trọng, làm nòng cốt của các binh đoàn, đoàn kinh tế - quốc phòng tham gia phát triển kinh tế - xã hội, ổn định dân cư ở địa bàn biên giới, biển đảo, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo quốc gia.

Chủ tịch nước lưu ý cần tập trung xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập theo phương án và phù hợp với điều kiện tác chiến mới; bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng và địa bàn trọng điểm.

Cạnh đó, đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, làm chủ công nghệ chế tạo, sản xuất, cải tiến, hiện đại hóa các loại vũ khí trang bị, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại trong tình hình mới.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2025, với tinh thần chủ động, trách nhiệm, quyết tâm cao, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân vượt mọi khó khăn, tăng tốc, bứt phá, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2025, đạt nhiều thành tựu nổi bật.

Trong đó, nổi bật là thông qua và triển khai quyết liệt, hiệu quả đề án sắp xếp tổ chức quân sự địa phương tinh, gọn, mạnh; kịp thời điều động lực lượng tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, khoa học quân sự có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt kết quả tích cực, tiếp tục có bước đột phá mới; khẳng định tính chủ động, sáng tạo, năng lực nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, hiện đại hóa nhiều vũ khí trang bị, mang thương hiệu Việt Nam...