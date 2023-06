Chủ tịch PSG tham gia vào dự án mua lại M.U của các ông chủ Qatar

Người đứng đầu PSG hiện đang cố vấn và đưa ra rất nhiều phương án cho Sheikh Jassim và tổ chức Nine Two đằng sau nỗ lực mua lại đội chủ sân Old Trafford từ tay các ông chủ người Mỹ.

Al-Khelaifi sinh ra ở Qatar và là một nhân vật nổi bật trong bóng đá châu Âu và quốc tế. Trong khi đó, Sheikh Jassim là Chủ tịch của ngân hàng Hồi giáo Qatari và có mối liên hệ chặt chẽ với Al-Khelaifi. Sheikh Jassim và tổ chức Nine Two đang gặp khá nhiều khó khăn trong việc giành quyền tiếp quản “Quỷ đỏ”. Chính vì thế, Al-Khelaifi đã tham gia vào thương vụ này với vai trò trung gian, đưa ra lời khuyên cho các ông chủ của Qatar.

Al-Khelaifi đã đưa ra những lời khuyên cho các ông chủ Qatar về mức giá mua lại M.U AFP

Theo trang The Atlantic, sau 4 lần gửi lời đề nghị nhưng đều bị từ chối, các ông chủ của Qatar đã đề nghị vị chủ tịch 49 tuổi cho lời khuyên về những gì anh ấy cảm thấy là hợp lý khi định giá đội bóng thành Manchester. Ngay sau lời khuyên ấy, Sheikh Jassim đã lắng nghe và đưa ra lời đề nghị lần thứ năm.

Hiện Sheikh Jassim và tổ chức Nine Two đang trong cuộc đua song mã với tỉ phú người Anh, Sir Jim Ratcliffe, một CĐV trung thành của M.U và hiện cũng đang muốn tiếp quản đội bóng “Nhà hát của những giấc mơ”. Al-Khelaifi cũng đã tiếp cận nhà Glazer và đưa ra những ý kiến về mức giá mà Sheikh Jassim đưa ra.

Đồng thời, người đàn ông 49 tuổi đã gặp mặt trực tiếp với nhà Glazer và Raine - một ngân hàng của Mỹ đang giám sát vụ mua bán trên. Cũng giống như tỉ phú người Anh, Sir Jim Ratcliffe, Sheikh Jassim cho đến nay vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc mua lại M.U thông qua đại diện của mình là quỹ đầu tư Nine Two. Trong những động thái mới nhất, Nine Two đã đưa ra lời đề nghị cuối cùng vào ngày 9.6 và nếu không thành công, họ sẽ ngừng đàm phán với nhà Glazer.

Gia đình Glazer hiện định giá tài sản của họ ở mức 6 tỉ bảng Anh nhưng họ vẫn chưa hài lòng với những lời đề nghị đã qua và hiện còn đòi thêm nhiều quyền lợi khác về mặt thương mại. M.U đã được rao bán vào tháng 11.2022 và các cuộc đàm phán cho đến nay đang kéo dài. CĐV của “Quỷ đỏ” đang tỏ ra rất lo lắng, nhất là khi thị trường chuyển nhượng ở Anh sẽ mở cửa vào ngày 14.6 tới. M.U cần xác định rõ tương lai của mình để có thể đầu tư vào các cầu thủ, chuẩn bị cho mùa giải 2023 - 2024 đang đến rất gần.

Trong những thông tin liên quan đến quyền sở hữu của M.U, HLV Erik ten Hag đã rất tức giận với việc tương lai của “Quỷ đỏ” hiện vẫn đang bất định. HLV người Hà Lan đã có những trao đổi trực tiếp với ban lãnh đạo của M.U và ông tuyên bố sẵn sàng ra đi nếu nhà Glazer không sớm đưa ra quyết định.