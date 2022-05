Chủ tịch Quảng Nam đề nghị sớm khởi tố vụ thảm nạn lật ca nô du lịch

Chiều 9.5, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại phiên họp thường kỳ tháng 4.

Trong đó, đáng chú ý, ông Lê Trí Thanh đề nghị Công an tỉnh tập trung điều tra, làm việc với các cơ quan chức năng để sớm khởi tố vụ án tai nạn giao thông đường thủy nội địa trên tuyến Hội An - Cù Lao Chàm (TP.Hội An) xảy ra vào chiều 26.2, khiến 17 du khách tử vong.

Ngoài ra, ông Thanh cũng yêu cầu Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai tổ chức hoạt động vận tải đường sắt, đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải trên địa bàn tỉnh đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ GTVT và của UBND tỉnh.

Đồng thời, các sở, ban, ngành và các địa phương tập trung triển khai kế hoạch của UBND tỉnh về phối hợp liên ngành đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022.





Chưa khởi tố vụ án vì chờ kết luận cuối cùng về giám định chất lượng của phương tiện

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều nay 9.5, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Công an tỉnh chưa khởi tố vụ án lật ca nô du lịch trên biển Cửa Đại là vì đang chờ kết luận cuối cùng về giám định chất lượng của phương tiện. Theo thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, dự kiến vài ngày nữa khi có kết quả giám định sẽ khởi tố vụ án để điều tra.

Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 13 giờ 45 ngày 26.2, ca nô du lịch số hiệu QNa-1152 của Công ty TNHH MTV du lịch Phương Đông do ông Lê Sen (52 tuổi, ở P.Cửa Đại, TP.Hội An) điều khiển từ đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP.Hội An) về lại cảng Cửa Đại (TP.Hội An).

Lúc này, trên ca nô du lịch có 36 du khách, 3 thuyền viên (tổng cộng 39 người). Đến 14 giờ 5 phút cùng ngày, ca nô du lịch bất ngờ bị sóng lớn đánh lật trên biển Cửa Đại khiến 17 du khách tử nạn.