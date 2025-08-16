Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Tân Trào

Lê Hiệp
Lê Hiệp
16/08/2025 15:52 GMT+7

Ngày 16.8, tại Tuyên Quang, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào (16.8.1945 - 16.8.2025), hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6.1.1946 - 6.1.2026), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự chương trình 'Trở về nguồn - Hướng tới tương lai' do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Tuyên Quang là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, văn hoá, lịch sử, có vị trí chiến lược quan trọng của Tổ quốc. Nơi đây in đậm dấu ấn hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành trong kháng chiến.

Chủ tịch Quốc hội khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Tân Trào - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Tân Trào, Tuyên Quang

ẢNH: TTXVN

Đặc biệt, 80 năm trước, nơi đây đã diễn ra Quốc dân đại hội, sự kiện trọng đại mở ra trang sử mới của dân tộc, đặt nền móng cho sự ra đời của Quốc hội Việt Nam.

Những ngày qua, nhiều đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan, đơn vị đã "về nguồn" tại Tuyên Quang, thăm, dâng hương tại các di tích lịch sử và có nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa, thiết thực. Đặc biệt, ngày 14.8 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã về thăm, làm việc tại tỉnh Tuyên Quang, dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và khánh thành tượng đài "Bác Hồ ở Tân Trào".

Chia sẻ về những thành tựu của đất nước sau gần 40 năm Đổi mới, Chủ tịch Quốc hội cho biết, kinh tế ngày càng phát triển, quy mô nền kinh tế năm 2025 ước đạt khoảng 500 tỉ USD; tổng sản phẩm nội địa bình quân đầu người ước đạt 4.900 USD; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3%.

Chủ tịch Quốc hội khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Tân Trào - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại chương trình "Trở về nguồn - Hướng tới tương lai"

ẢNH: GIA HÂN

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiềm chế, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác đối ngoại được tăng cường, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Hệ thống chính trị được sắp xếp, đổi mới theo hướng tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả…

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ những khó khăn, thách thức mà đất nước đang phải đối mặt như kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ; việc ứng dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật vào sản xuất chưa đạt yêu cầu; đời sống người dân còn nhiều khó khăn…

Nhấn mạnh, cùng với sự phát triển của đất nước, tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang trước đây đã có những bước phát triển đáng mừng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh quan tâm triển khai ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang ngày 14.8; phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Tân Trào - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dâng hoa tại tượng đài "Bác Hồ ở Tân Trào"

ẢNH: GIA HÂN

Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ luôn quan tâm, phối hợp với tỉnh để trùng tu, tu bổ Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội để khu di tích luôn là địa chỉ đỏ tuyên truyền, giáo dục về truyền thống của Quốc hội Việt Nam.

Tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao biển tượng trưng tặng 15 bộ máy tính cho lãnh đạo, ban giám hiệu các trường tiểu học Tôn Đức Thắng, Tân Trào, Kim Quan của xã Tân Trào và 1 máy xét nghiệm huyết học cho Phòng khám đa khoa khu vực Tân Trào. Chủ tịch Quốc hội cũng trao quà tặng cụ Hoàng Ngọc, nhân chứng sống cuối cùng tham gia Đội Nhi đồng cứu quốc, chào mừng Quốc dân đại hội.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối cách mạng tại Tân Trào, Tuyên Quang.

Chủ tịch Quốc hội khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Tân Trào - Ảnh 4.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan triển lãm chuyên đề "Từ Quốc dân đại hội Tân Trào đến Quốc hội hôm nay"

ẢNH: GIA HÂN

Tại Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội nằm trong quần thể Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các  lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã cắt băng khánh thành công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham quan triển lãm chuyên đề "Từ Quốc dân đại hội Tân Trào đến Quốc hội hôm nay" do Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ủy ban Công tác đại biểu tổ chức.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng giám sát chuyên đề của Quốc hội mỗi năm chỉ nên thực hiện 1 lần và không cần phải tổ chức các đoàn dềnh dang, rầm rộ.

