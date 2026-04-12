Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức Ý, hội kiến Giáo hoàng

Chuyến thăm này cũng là dịp để hai bên hiện thực hóa Tuyên bố chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược VN - Ý, cũng như Kế hoạch hành động về hợp tác song phương theo giai đoạn; thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội (QH) VN và Nghị viện Ý, góp phần củng cố, đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Mời Giáo hoàng thăm chính thức VN

Ngày 11.4 theo giờ địa phương, tại Vatican, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội kiến Giáo hoàng Leo XIV. Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch QH bày tỏ trân trọng trước sự đón tiếp thiện tình của Giáo hoàng dành cho Đoàn đại biểu cấp cao VN; gửi tới Đức Giáo hoàng lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe dồi dào và những lời cầu chúc tốt đẹp nhất nhân dịp Lễ Phục sinh năm 2026.

Chủ tịch QH vui mừng nhận thấy trong những năm qua, quan hệ giữa VN và Tòa thánh đã đạt được những bước tiến quan trọng và thực chất: từ các cuộc gặp gỡ giữa các vị lãnh đạo cấp cao hai bên đến việc thiết lập Văn phòng Đại diện thường trú của Tòa thánh tại VN, đặc biệt là sự phát triển tốt đẹp trong đời sống tôn giáo của cộng đồng Công giáo VN cũng như việc duy trì các cơ chế trao đổi và hoạt động hiệu quả của Nhóm công tác hỗn hợp. Chủ tịch QH tin tưởng Cuộc họp vòng 13 Nhóm công tác hỗn hợp sắp tới sẽ góp phần vào tiến trình nâng cấp lên quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa VN và Tòa thánh.

Chủ tịch QH mong muốn Đức Giáo hoàng và Tòa thánh tiếp tục cùng quan tâm và củng cố hơn nữa niềm tin, sự hiểu biết lẫn nhau, hướng tới việc nâng tầm quan hệ VN - Tòa thánh lên giai đoạn phát triển mới, vì lợi ích của nhân dân, vì hòa bình và thịnh vượng chung của nhân loại.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chuyển Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Giáo hoàng Leo XIV ẢNH: TTXVN

Chủ tịch QH khẳng định Đảng và Nhà nước VN luôn tạo mọi điều kiện để đồng bào Công giáo được sống tốt đời, đẹp đạo, thực hiện tốt đường hướng "đồng hành cùng dân tộc, gắn bó với non sông". Bên cạnh đó, QH VN không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo, trong đó có Công giáo, hoạt động và phát triển theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Nhân dịp này, Chủ tịch QH trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp nhất và Thư mời thăm chính thức VN của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Giáo hoàng Leo XIV. Giáo hoàng Leo XIV trân trọng cảm ơn, đồng thời bày tỏ những tình cảm tốt đẹp dành cho đất nước, con người VN và cho biết mong muốn thăm VN trong thời gian tới.

Giáo hoàng Leo XIV đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn, coi đây là dấu mốc quan trọng để hai bên tiếp tục tăng cường hiểu biết. Giáo hoàng bày tỏ cảm ơn tới các cơ quan chức năng VN đã tạo điều kiện và hỗ trợ tích cực để Đại diện thường trú của Tòa thánh tại VN hoạt động ổn định, hiệu quả; mong muốn hai bên tăng cường hơn nữa các trao đổi, tiếp xúc để đưa quan hệ VN - Tòa thánh phát triển ngày càng sâu rộng, đáp ứng lợi ích chung và nguyện vọng của cộng đồng giáo dân.

Quan hệ VN - Vatican ngày càng thắt chặt

Cùng ngày, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Tòa thánh, Hồng y Pietro Parolin. Tại cuộc gặp, Chủ tịch QH đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao và triển khai hiệu quả cơ chế họp Nhóm công tác hỗn hợp; Đại diện thường trú Tòa thánh tại VN tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan nhằm đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ VN - Tòa thánh.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng và Nhà nước VN, Chủ tịch QH trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời mời thăm VN của Lãnh đạo VN tới Thủ tướng Vatican.

Thủ tướng Pietro Parolin chúc mừng VN vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản VN, cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XVI và Kỳ họp thứ nhất QH khóa XVI; chúc mừng các Lãnh đạo VN vừa được bầu.

Đánh giá cao những thành tựu phát triển và chính sách tôn giáo cởi mở của VN, Thủ tướng Pietro Parolin nhắc lại thư của Giáo hoàng Francis gửi Cộng đồng Công giáo VN, trong đó nhấn mạnh một người công giáo tốt là một người công dân tốt; đồng thời bày tỏ ấn tượng trước việc Đảng và Nhà nước VN luôn quan tâm đến những người yếu thế, dễ bị tổn thương.

Thủ tướng Pietro Parolin cũng đánh giá cao quan hệ VN - Vatican ngày càng thắt chặt và trên cơ sở nền tảng quan trọng đó, quan hệ hai bên sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, hướng tới những bước tiến mới trong tương lai.