Chủ tịch Quốc hội thăm và tặng quà tết tại Cà Mau

Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm, tặng quà tết đại tá Trần Phương Thế, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh, tại P.5, TP.Cà Mau. Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm, chúc tết và làm việc tại Tiểu đoàn U Minh 2, thuộc Trung đoàn 896. Chủ tịch Quốc hội gửi gắm, các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tiếp tục giữ vững bản lĩnh cách mạng, gương mẫu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó; lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...





Chiều tối cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội và các thành viên trong đoàn công tác cùng lãnh đạo tỉnh Cà Mau dự chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân biển”; tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ và người dân ven biển…