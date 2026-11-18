Phát biểu tại phiên toàn thể, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao chủ đề của AIPA-47 “Nghị viện bảo đảm một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm”, thể hiện sự cộng hưởng mạnh mẽ và đồng hành của các cơ quan lập pháp trong việc hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên toàn thể thứ nhất AIPA-47 ẢNH: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh nhân dân phải luôn được đặt ở vị trí trung tâm, vừa là mục tiêu, vừa là chủ thể và là động lực cao nhất của mọi chính sách, quyết sách phát triển ở mỗi quốc gia cũng như trong toàn thể Cộng đồng ASEAN.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ với các thành viên AIPA về định hướng hoạt động của Quốc hội Việt Nam khóa XVI, với tinh thần chủ động, đổi mới và kiến tạo phát triển, tập trung hoàn thiện nền tảng thể chế và tạo động lực bứt phá cho giai đoạn phát triển mới để hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Theo Chủ tịch Quốc hội, AIPA cần phát huy thế mạnh của kênh nghị viện, tập trung vào ba ưu tiên:

Thứ nhất, củng cố nền tảng hòa bình, ổn định và thượng tôn pháp luật, theo đó, các nghị viện thành viên cần tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN, kiên trì giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hiệp Quốc và Công ước về luật Biển năm 1982, hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực và thực chất.

Thứ hai, kiến tạo hành lang pháp lý cho một ASEAN tự cường và thịnh vượng, nghị viện các nước cần đi đầu trong việc hoàn thiện thể chế, hài hòa hóa pháp luật để tháo gỡ rào cản thương mại, thúc đẩy liên kết kinh tế nội khối và kết nối chuỗi cung ứng, ưu tiên xây dựng khung pháp lý cho các động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh, kinh tế số, quản trị trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi năng lượng công bằng, an ninh lương thực, bảo đảm không quốc gia nào bị bỏ lại phía sau.

Thứ ba, lấy người dân làm trung tâm trong mọi quyết sách nghị viện thông qua việc tăng cường giám sát việc thực thi các cam kết của ASEAN để người dân và doanh nghiệp thực sự được thụ hưởng thành quả hội nhập, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự tham gia của phụ nữ và thanh niên vào đời sống chính trị, hoạch định chính sách và làm chủ công nghệ tương lai.

Chúc mừng Quốc hội Timor-Leste trở thành thành viên chính thức của đại gia đình AIPA, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam nhất quán coi ASEAN là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh với tư cách là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm của AIPA, Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Quốc hội/Nghị viện các nước thành viên và Nghị viện quan sát viên cùng xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển bao trùm, bền vững, tự cường và thực sự lấy người dân làm trung tâm.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã rời Manila về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự AIPA-47 tại Philippines.